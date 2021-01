Xiaomi joutui Yhdysvaltain mustalle listalle

Yhdysvaltain hallinto on asettanut yhdeksän uutta kiinalaisyritystä mustalle listalle, kertoo Reuters . Näiden yhtiöiden joukossa on myös maailman suurimpiin matkapuhelinvalmistajiin kuuluva Xiaomi.Trumpin hallinnon mukaan nänä yhtiöt ovat vaarana kansalliselle turvallisuudelle, sillä niillä on läheiset suhteen Kiinan hallinnon ja erityisesti Kiinan armeijan kanssa.Panna on tällä kertaa hieman erilainen kuin Huaweilla, sillä se pakottaa amerikkaissijoittajat hankkiutumaan eroon omistuksistaan marraskuun 11. päivään menneessä. Tässä vaiheessa on epäselvää pystyykö amerikkalaisyhtiöt jatkamaan yhteistyötä normaalisti Xiaomin kanssa. Tästä riippuu onko Xiaomilla jatkossa käytössä mm. Googlen palvelut. FT:n mukaan ainakin öljy-yhtiö CNOOC on lisätty myös "entity"-listalle, jolloin tuotteiden ja teknologian myyminen on kiellettyä ilman erillistä lisenssiä. Toistaseksi Xiaomia ja muita kahdeksaa uutta mustan listan yritystä ei ole lisätty tuolle listalle.

Xiaomin lisäksi listalle joutui ainakin Kiinan lentokoneyhtiö Comac.Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteet ovat olleet vuosikausia kireät ja Trumpin aikana sanktioita ja pakotteita on lisätty entisestään. Aiemmin armeijan hallinnoimien yhtiöiden listalla oli jo mm. piirivalmistaja SMIC.