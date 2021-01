Päivän diili: OnePlus Nord N100 puhelimen hinta nyt vain 129 euroa

Päivän diili

esitteli edullisempaan Nord -sarjaan kaksi uutta laitetta viime vuoden loppupuolella. Näistä Nord N100 tuli myyntiin 199 eurolla, mutta sen hinta on pudonnut jo tästä paljon alaspäin.Nyt Nord N100 -puhelinta myydään nyt vain 129 eurolla , joka on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Nord N100 käyttää 6,52-tuumaista IPS LCD -näyttöä, joka toimii HD+ -resoluutiolla, mutta 90 hertsin virkistystaajuudella. Tehoista vastaa Snapdragon 460 -piiri, jonka parina on 4 gigatavua RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua. Laitteessa on 5000 mAh akku. Kameroiden osalta löytyy 13 megapikselin pääkamera sekä 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyystunnistuskamera.

Tarjous löytyy useilta jälleenmyyjiltä.