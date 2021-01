Samsung Galaxy Z Fold 2 sai Android 11 -päivityksen Suomessa

aloitti uusimman Android-version jakelun taittuvanäyttöiselle-laitteelle tammikuun aikana ja nyt päivitys on saapunut jakeluun myös Suomessa. Android 11 -version lisäksi Samsungin One UI päivittyy versioon 3.0 ja tietoturvapäivitys on nyt 1. tammikuuta 2021.Oman Galaxy-laitteen päivityksen saatavuuden voi tarkistaa menemällä asetuksiin ja valitsemalla kohdan Android 11 -päivityksen myötä uudistusta saa muun muassa ilmoitukset, yksityisyysasetukset sekä tumma teema. Kaikki tärkeimmät uudistukset näet täältä One UI 3.0 -versio puolestaan uudistaa ulkonäköä ja käytettävyyttä. Uudistusta on saanut mm. pikapaneeli, joka tuo painikkeet entistä lähemmäs laitteen alareunaa, jolloin niihin ylettyy helpommin. Myös asetukset ovat saaneet uudistusta ja erilaiset asetukset löytää nyt helpommin uusien hakutoimintojen avulla.

Alkunäytöllä widgetin lisääminen onnistuu nyt koskettamalla sovellusta ja pitämällä painettuna hetken aikaa, jolloin valikko aukeaa. Näytön sammuttaminen onnistuu nyt kaksoisnapauttamalla tyhjää tilaa alkunäytöllä.Always On Display on myös saanut hieman päivitystä, jonka lisäksi lukitusnäytöllä voi napauttaa kelloaluetta, jolloin näkee pienoisohjelmat, kuten kalenterin, sään ja musiikin.Muita uudistuksia ovat mm. kameran parannettu automaattinen tarkennus, Gallerian uudet muokkaustoiminnot ja Samsung-näppäimistön lisätyt syöttökielet ja parannettu näppäimistöasettelu.