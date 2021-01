Vuotaja vahvisti OnePlussan tulevan älykellon, julkaisu maaliskuussa

OnePlus on kasvattanut repertuaaria viimeaikoina oikein toden teolla. Alkuun puhelinvalmistaja tuli tutuksi yhdellä "lippulaivantappajalla" per vuosi, mutta jo pidempään yhtiö on julkaissut jo useamman puhelinmallin vuosittain.Vauhti on kuitenkin kiihtynyt entisestään mm. Nord-mallien myötä. Lisäksi kiinalaisyhtiö on julkaissut jopa television , kuulokkeita ja tulossa on nyt huhujen mukaan myös älykello ja aktiviisuusranneke AllAboutSamsungille kirjoittava vuotaja Max Jambor on kertonut, että maaliskuussa OnePlussalta on syytä odottaa uusia älypuhelinjulkistuksia ja näiden seurana julkaistaan myös jo viime syksystä asti odotettu älykello.

I know you are all waiting for some OnePlus stuff. But be patient and let's not kill the show.

Clock is ticking, it will be worth the Shot ;) — Max Jambor (@MaxJmb) January 22, 2021

Twitterissä Jambor kertoi, että odottaessa uusia julkaisuja "kello tikittää". Herran twiitin loppuosasta voi päätellä myös, että OnePlus 9:n kameroista löytyy parannuksia. Jambor on selventänyt, ettei kamera ole ainakaan Samsungin Ultra-malleista tuttu periskooppizoomi.Tässä vaiheessa ei ole tosin tietoa tarkasta julkistuspäivästä eikä vuoto varsinaisesti kerro onko kyseessä itse älykello vai aktiviisuusranneke, vai kenties molemmat.