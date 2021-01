Samsungin Galaxy A32 5G -puhelin saapuu myyntiin helmikuussa 279 eurolla

on tiedottanut tuovansa hiljattain julkaistun Galaxy A32 5G -puhelinmallin myyntiin Suomessa 12. helmikuuta 279 euron suositushinnalla."Samsungin Galaxy A32 5G on tyylikäs ja edullinen 5G-puhelin, joka edustaa haluamme pitää huoli siitä, että 5G tulee kaikkien ulottuville. Galaxy A32 5G on samalla vahva lisäys kasvavaan A-sarjan mallistoomme. Laite kuuluu myös laajennettuun päivitysvalikoimaamme, joka tuo edelleen käyttäjälle turvaa ja huolettomuutta kolmen vuoden tietoturvapäivityksillä ja kahden vuoden Android-käyttöjärjestelmäpäivityksillä", kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja,Edullisen hinnan kohokohta on luonnollisesti nopeammat 5G-yhteydet, jotka puhelimeen tarjoaa MediaTekin MT6853 Dimensity 720 5G -järjestelmäpiiri. Muiden ominaisuuksien joukkoon lukeutuvat 6,5-tuumainen HD+ -näyttö, 5000 mAh akku 15W latauksella, 4 gigatavua RAM-muistia, 64 gigatavua sisäistä tallennustilaa sekä neloiskamera.

Galaxy A32 5G:n värivaihtoehdot.

Merkittävä asiana voidaan myös pitää lupausta kahden vuoden Android-käyttöjärjestelmäpäivityksistä ja kolmen vuoden tietoturvapäivityksistä.Galaxy A32 5G:n suositushinta Suomessa on 279 euroa ja myyntiin se saapuu 12. helmikuuta alkaen. Galaxy A32 5G tulee myyntiin neljänä huomiotaherättävänä värivaihtoehtona: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet ja Awesome Blue.