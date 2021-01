Samsung esitteli uuden Galaxy A -sarjan 5G-puhelimen, edeltäjää huonommin varusteltu

Samsung on esitellyt sen keskihintaiseen A-sarjaan uuden puhelimen. Kyseesssä on sarjan alempaan hintapuoliskoon sijoittuva Galaxy A32 5G, joka tarjoaa nimensä mukaisesti nyt 5G-yhteydet.Vaikka nimestä voisi niin päätellä, niin Galaxy A32 5G:tä ei ehkä voida pitää suorana seuraajana viimevuotiselle Galaxy A31:lle . Nimen mukaan näin voi olla, mutta uutuuslaitteessa on menty takapakkia erityisesti näytön osalta, joka ei sovi seuraajalle.Galaxy A32 5G tarjoaa suuren 6,5 tuuman näytön, jonka tekniikka on LCD eikä edeltäjän AMOLED ja resoluutiokin on heikompi HD+ (1600x720). Kamerat ovat puolestaan A31:stä pitkälti tutut, joskin selfie-kamerassa megapikselit ovat tippuneet kahdestäkymmenestä kolmeentoista – joskaan se ei välttämättä tarkoita heikompaa kameraa.48 megapikselin oletuskameran lisäksi tarjolla on 8 megapikselin laajakulma, 5 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyyssensori. Näistä jälkimmäinen on ainoa, jossa muutosta on tapahtunut, ja siinäkin heikompaan suuntaan.

Käytännössä ainoat parannukset laitteessa ovatkin tapahtuneet nimessä mainittuun 5G:hen liittyen. Puhelimessa on uudempi järjestelmäpiiri, MediaTekin MT6853 Dimensity 720 5G, joka tarjoaa siten 5G-yhteydet ja hieman enemmän potkua. Halvimman version tallennustila on lisäksi nostettu 64 gigatavusta 128:een.Näillä uudistuksilla Galaxy A32 5G:tä on vaikea suositella A31:n sijasta mikäli hintaa ei satu olemaan olennaisesti vähemmän. Tällä hetkellä Galaxy A31:n hinta on noin 219 euroa Myyntiin saapumisen aikataulusta ja hinnasta ei ole vielä tarkkaa tietoa.