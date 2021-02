Kenties hirvein Nokian puhelin ikinä tekemässä paluun

Moni muistelee kaiholla näppäimistöllä varustettuja kännyköitä nimenomaan siksi, että niillä pystyi kirjoittamaan tekstiviestit tarvittaessa täysin ilman puhelimeen katsomista. Tämän mahdollisti selkärankaan istutettu muisti siitä, mikä kirjain tuli mistäkin numerosta sekä selkeä, standardoitu numeroiden asettelu.Sittenteki jotain, mitä ei olisi koskaan pitänyt tehdä. Yhtiö julkisti vuonna 2002 siihen asti upeimmalla raudalla ja softalla varustetun älypuhelimen.oli syntynyt.Kyseinen puhelin oli monella tavalla merkittävä: se nosti aikanaan suorituskyvyn täysin uudelle tasolle, toi ensimmäistä kertaa massojen ulottuville kamerat Nokian puhelimissa. Puhelinta myytiin hurjia määriä.Mutta siinä oli yksi mutta..

Nokia 3650:ssa hylättiin perinteinen numeronäppäinten asettelu ja sen sijaan puhelimessa sijoitettiin numerot muinaisten lankapuhelinten tyyliin ympyränmuotoiselle kiekolle. Tämä käytännössä teki tekstiviestien lähettämisestä - ja ylipäätään puhelimen käytöstä - tuskastuttavan kokemuksen, jossa puhelinta piti käytännössä katsoa koko ajan, kun sillä tehtiin jotain. Omistin kyseisen puhelimen itsekin ja en parin vuoden käytön aikana koskaan päässyt sinuiksi kyseisen kapistuksen kanssa. Nokia 3650 löytyy myös puhelintietokannastamme Nokiakin myönsi - harvinaista kyllä - mokansa ja julkisti vuonna 2003 käytännössä täysin identtisen-mallin, jossa numeroiden sijoittelu olikin palannut takaisin normaaliin rivimuotoon.Nyt Nokian puhelinbrändin lisensoijaon tuomassa - sekä hyvässä että pahassa ikonisen - Nokia 3650 uudestaan myyntiin, uusittuna versiona. Uusittu Nokia 3650 on HMD:n yksi peruspuhelimista, jonka pitäisi saapua kauppojen hyllyille lähiviikkoina. Puhelin käyttää HMD:n "paremmissa peruspuhelimissaan" suosimaa-käyttöjärjestelmää, josta löytyy mm. WhatsApp. Lisäksi puhelimessa on 4G-yhteydet.Se tärkein, onko uudessa Nokia 3650:ssa legendaarisen karmea numeronäppäimistö, on vielä toistaiseksi hämärän peitossa.