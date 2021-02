Päivän diili: OnePlussan Nord N10 5G -puhelinta myydään nyt 199 eurolla

Päivän diili

esitteli edullisempaan Nord -sarjaan kaksi uutta laitetta viime vuoden loppupuolella. Näistä 5G-yhteyksillä toimivaon nyt tarjouksessa.OnePlus Nord N10 5G -puhelinta myydään nyt vain 199 eurolla , kun viime aikoina hinta on ollut 249 - 299 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Edulliseen hintaan saa 6,49-tuumaisen Full HD+ -näytön, joka toimii nopeammalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Taakse on laitettu 64 megapikselin pääkamera, jonka parina on muun muassa 8 megapikselin ultralaajakulmakamera. Tehoa tuottaa Snapdragon 690 -piiri, jonka myötä puhelin tukee myös 5G-yhteyksiä. Sisäistä tallennustilaa löytyy mukavat 128 gigatavua. Akunkesto ja akun lataus ovat myös erittäin hyvällä tasolla.Lisätietoa Nord N10 5G:stä saa Puhelinvertailun arvostelusta

Tarjous löytyy DNA:lta, Powerilta ja Elisalta.