Xiaomi esitteli erikoisen konseptipuhelimen: neljältä sivulta kaareva näyttö, ei liitäntöjä tai painikkeita

Hiljattain tulevaisuuden langatonta latausta esitellyt kiinalainenon nyt myös esitellyt mahdollista tulevaisuuden puhelinta . Konseptipuhelimen näyttö kaartuu neljältä sivulta ja sen rungossa ei ole perinteisiä painikkeita tai liitäntää akun lataamiseen.Toteutuksen ideana on päästä lähemmäs puhelinta, jonka etupuoli on "vain näyttöä". Xiaomin mukaan suurin haaste neljältä reunalta 88 asteen kulmassa kaartuvan lasin toteutuksessa on sen valmistus ja 3D-liimausprosessi. Xiaomi on onnistunut tällaisen näytön tekemisessä murtamaan lasintuotannon tekniset haasteet.

Konseptipuhelimessa etukamera ja kaiutin sijaitsevat näytön alla. Rakenne ei sisällä lainkaan perinteisiä painikkeita esimerkiksi äänenvoimakkuuden hallintaan, vaan nämä toteutetaan sensoreiden ja ohjelmiston avulla. Kaarevan näytön myötä laitteen pohjaan ei voi sijoittaa perinteistä latausliitäntää, joten latauksessa hyödynnetään langatonta latausta.Tällaisenaan puhelin ei tule myyntiin, vaan kyseessä on lähinnä uuden teknologian esittely. Tulevaisuudessa Xiaomi kuitenkin tulee todennäköisesti hyödyntämään tällaista näyttöä ja rakennetta puhelimissaan.