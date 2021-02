Xiaomin Mi 11 -huippupuhelin julkaistiin kansainvälisesti: taskukokoinen elokuvastudio 108 MP:n kameralla ja isolla 120 hertsin näytöllä.

Mi 11 puhelimen tekniset ominaisuudet.

Kiinalainen teknologiayhtiöjulkaisi-puhelimen kansainvälisille markkinoille. Aiemmin puhelin esiteltiin jo Kiinan kotimarkkinoille.Mi 11 on Mi-tuoteperheen uusi lippulaivapuhelin. Tästä kertovat tehopiiri, uusia ennätyksiä rikkova näyttö, laadukas kolmoiskamera sekä muut huippuominaisuudet. Laitteen eurohinnat ovat 749 ja 799 euroa, mutta tarkempi hinta ja saatavuus Suomessa vahvistetaan myöhemmin.Eteen on paiskattu massiivinen 6,81-tuumainen AMOLED DotDisplay -näyttö. Tämä iso näyttö toimii sulavalla 120 hertsin virkistystaajuudella ja peräti 480 hertsin kosketusnäytetaajuudella. Resoluutio on myös korkea WQHD+ (3200 x 1440) ja se toimii 10-bittisellä väritekniikalla.

Xiaomi panosti erityisesti Mi 11 puhelimen näyttöön.

Mi 11:n näyttö rikkoi 13 ennätystä.

Mi 11 puhelin Midnight Grey ja Horizon Blue väreissä.

Mi 11:n pääkameran tiedot.

Yökuvaus onnistuu pääkameralla, ultralaajakulmakameralla sekä etukameralla.

Näiden avulla Mi 11 sai DisplayMaten testeissä arvosanan A+ ja näyttö rikkoi 13 ennätystä. Virkistystaajuuden osalta näyttö voi toistaa sisältöä 120Hz, 90Hz, 60Hz tai 30Hz taajuudella, joka yhdessä E4-tyypin OLED-paneelin kanssa säästää virtaa.Näytön kaveriksi on laitettu Harman Kardonin säätämät stereokaiuttimet. Näytön alla on sormenjälkilukija, jonka avulla voi myös mitata sykkeen.Näyttöä ja takakantta suojaa Corning Gorilla Glass Victus -lasi. Pinnan kerrotaan hylkivän tehokkaasti sormenjälkiä. Reunat ovat pyöristetty, jotta puhelin tuntuu kädessä mahdollisimman hyvältä. Puhelimen mitat ovat 164.3 x 74.6 x 8.06 mm ja painoa löytyy 196 grammaa.Xiaomi myös tarjoaa Mi 11:n ostajille mahdollisuuden korjauttaa puhelimen näytön kertaalleen ilmaiseksi paikallisessa Xiaomi-huoltoliikkeessä ensimmäisen 12 kuukauden aikana laitteen hankinnasta.Puhelimen värivaihtoehdot ovat Midnight Grey ja Horizon Blue.Suorituskyvystä vastaa uusi 5 nanometrin tekniikalla toteutettu Snapdragon 888 -piiri , jonka parina 8 on gigatavua LPDDR5-muistia. Nopeaa UFS 3.1 -tallennustilaa on puolestaan 128/256 gigatavua.Taakse on laitettu kolmoiskamera. Xiaomi kehuu tätä järjestelmää taskukokoiseksi elokuvastudioksi. Pääkamerana toimii 108 megapikselin sensori, jossa on 1/1.33" kenno, f/1.85-aukko ja optinen kuvanvakain.Tämän parina on 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (123°, f/2.4) sekä 5 megapikselin telemakrokamera, jolla saa otettua makrokuvia hieman normaalia kauempaa. Edessä on puolestaan 20 megapikselin kamera.Kameraohjelmistoon on myös lisätty erilaisia mielenkiintoisia kuvausominaisuuksia. Esimerkiksi Parallel World kopioi ja kääntää näkymän luoden peilimaailman, ja Time Freeze pysäyttää videon tapahtumat osittain toisen puolen vielä toistuessa normaalisti.Yökuvas onnistuu puolestaan pääkameralla, ultralaajakulmakameralla ja etukameralla. Myös videon kuvauksen yöllä luvataan olevan kilpailijoita huomattavasti edellä.Laitteen luvataan pysyvän viileänä LiquidCool-lämmönsiirtoratkaisulla. Virtaa toimintoihin antaa 4600 mAh akku, joka tukee 55W langallista latausta, 50W langatonta latausta sekä 10W käänteistä langatonta latausta. Pakkauksessa myös toimitetaan tällainen tehokas 55W laturi.Lisäksi Xiaomi kertoi käyttöjärjestelmän saavan parannusta MI 12.5 -käyttöliittymän muodossa. Tämä versio keskittyy järjestelmän optimointiin. Käyttöliittymän laajamittaisen uudistuksen jälkeen suorittimen käyttö väheni jopa 22 % ja taas virrankulutus 15 %. Parhaiten uudistus näkyy kosketuseleissä, jotka ovat nyt sujuvampia. Toinen MIUI 12.5:n parannus on poistettavat järjestelmäsovellukset.Ensimmäiset laitteet saavat MIUI 12.5 -päivityksen vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä. Näihin laitteisiin kuuluvat Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10, Mi 10 Pro ja Mi 11. Seuraavassa aallossa päivityksen vastaanottajiin liittyy 11 muuta Xiaomi-laitetta.