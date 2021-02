Pian se julkaistaan: Android 12 - ja tältä se näyttää ja näin asiat muuttuvat

Vuosittainenpäivityssykli on ollut jo kauan sama: keväällä julkaistaan uuden Androidin betaversiot, kerrotaan mitä se tulee sisältämään ja annetaan kehittäjille työkalut sen haltuun ottamiseksi. Syksyllä sitten uusi Androidin versio julkaistaan kuluttajille, tyypillisesti siten, ettäomat puhelimet saavat sen ensin ja sen jälkeen valikoidut muut valmistajat seuraavat perässä.Android 11 osalta ensimmäinen kehittäjille tarkoitettu esiversio julkaistiin vuonna 2020 helmikuun 19. päivä. Elijulkistuksen aika alkaa lähestymään piakkoin.Luonnollisesti edessä on hidas polku, kuten Android 11 -päivitysseurannastamme voi havaita - Android 12 tuskin saapuu kaikille tänä vuonna julkaistuille laitteille ennen vuoden 2022 loppua.Noh, nyt kuitenkin Android 12 -uudistuksista on jo saatu ensimmäisiä maistiaisia kuvavuotojen muodossa.

Uusittu ilmoitusalue

Reaaliaikaisten oikeuksien hallinta

Pakolliset widgetit

Uusittu ilmoitusalue ei ole enää läpinäkyvä, vaan vuotaneissa kuvissa se on vaalean beigen värinen, ilman läpinäkyvyyttä. Jo Android 11 tuttu jaottelu keskusteluiden ja muiden ilmoitusten välillä jatkuu myös Android 12:ssa. Lisäksi yksittäisten ilmoitusten pyöristetyt kulmat ovat aiempaakin pyöristetymmät.Android on jo pidemmän aikaa nostanut ilmoitusalueelle esiin tiedon siitä, jos jokin käynnissä oleva sovellus käyttää puhelimen mikrofonia tai kameraa. Nyt tätä aluetta ollaan kehittämässä ilmeisesti selkeämmäksi.Napauttamalla tällaista ilmoitusta käytössä olevasta mikrofonista tai kamerasta voi sen käytön estää näppärästi suoraan omasta Yksityisyys -valikosta.Kuvat vuotaneen XDA-Developersin mukaan Google olisi suunnittelemassa keskusteluille omaa widgettiä, joka olisi pakollinen kaikissa Android 12 -laitteissa. Kyseinen widget nostaisi avoinna olevat keskustelut, riippumatta niiden sovelluksesta, yhteen näkymään suoraan työpöydälle. Eli käytännössä widgetissä voisi näkyä avaamattomat viestit sekä Messengeristä, Signalista että WhatsAppista, sulassa sovussa.Widgettien pakottaminen osaksi oletuskäyttöliittymää olisi mielenkiintoinen veto, sillä Androidissa widgettien asettaminen on valtaosalle käyttäjistä lähinnä rakettitiedettä - ja sovellukset eivät itse saa widgettejä kotinäyttöön lisätä.