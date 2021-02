Päivän diili: Motorola Moto G9 Play -älypuhelin vain 99 euroa (säästä 50 euroa)

Motorolalta löytyy useita edullisen hintaluokan puhelimia. Yksi uusimmista on nyt myynnissä erittäin edulliseen hintaan.Moto G9 Play -puhelinta myydään nyt nimittäin vain 99 eurolla , kun viime aikoina puhelinta on myyty 149 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla puhelinta on myyty.Tähän hintaan saa 6,5-tuumaisen näytön, joka toimii HD+ resoluutiolla. Suorituskyky on hintaansa nähden hyvällä tasolla Snapdragon 662 -piirin myötä ja tallennustilaa on 64 gigatavua. Puhelinvertailun arvostelussa käynyt Moto G9 Play vakuutti etenkin akunkeston myötä, sillä sisällä on 5000 mAh akku sekä 48 megapikselin pääkameran osalta. Ohjelmisto on kirjoitushetkellä edelleen Android 10, mutta Android 11 -päivitys on oletettavasti tulossa puhelimeen

Päivän diili

Tarjous löytyy DNA:lta ja sen saatavuus on hyvä.