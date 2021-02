Androidin perustajan puhelinfirma myytiin OnePlussan perustajalle

Käyttöjärjestelmäperustajana tunnetuksi tulluton myynyt yrityksensätoiselle perustajallelle.Andry Rubinin yhtiötuli tunnetuksi pienimuotoisella hypellä, joka sen ensimmäistä puhelinta, Essential Phonea , ympäröi. Valitettavasti yhtiö ei koskaan saanut toimintaansa lentoon ja on kuihtunut vuosien saatossa pelkäksi rangaksi alkuperäisestä visiostaan.Samaan aikaan OnePlussan toisena perustajana tunnettu Pei jätti OnePlussan vuoden 2020 syksyllä ja perusti Nothing -nimeä kantavan uuden yhtiön Yhtiön eivät ole yrityskaupasta huudelleet, mutta 9to5google sai kaivettua tiedon Britannian tavaramerkkitietokannasta, josta kävi ilmi, että Essentialin logot ja tavaramerkit ovat siirtyneet Nothingin omistukseen tammikuussa 2021.

Koska kumpikaan taho ei ole asiaa kommentoinut millään muotoa, on täysin arvailujen varassa mitä Nothing aikoo Essentialin tavaramerkkien kanssa tehdä: onko sittenkin tulossa jossain vaiheessa puhelin, vaikka Nothing kertookin keskittyvänsä ainakin alkuvaiheessa muun tyyppisten tuotteiden kehitykseen.