Hurja tarjous: Moto G 5G Plus 64GB -5G-puhelin, 179 euroa - kenties paras puhelintarjous tänä vuonna

Päivän diili

Motorola Moto G Plus 5G 64GB hinta 179 euroa

Tänään aamusta tuli langoille tarjous, joka saattaa olla alkaneen vuoden paras diili kännyköistä. Motorolan 5G-puhelinta saa nyt 179 eurolla, joka on tästä luurista erinomaisen edullinen hinta.-puhelinta myydään nyt vain 179 eurolla . Normaalisti puhelimen hinta on noin 249 euron tasolla.Tällä hintaa saa ison näytön, joka toimii sulavalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 765 5G -piiri, joka mahdollistaa myöskin 5G-yhteydet puhelimessa. Takaa löytyy 48 megapikselin pääkamera, jonka vierellä on muun muassa 8 megapikselin kamera laajempien kuvien ottamiseen. Sisällä on puolestaan 5000 mAh akku, josta riittää virtaa helposti yhden tai kahden päivän tarpeisiin.Tässä mallissa sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua. Puhelimesta löytyy myös 128 gigatavun versio, jota myydään tällä hetkellä noin 350 eurolla Lisätietoa puhelimen suorituskyvystä, kameroista ja muista ominaisuuksista saa Puhelinvertailun Moto G 5G Plus arvostelusta

Tarjous löytyy Gigantilta ja on rajoitettu erä - alennushinnalla tuotetta on tarjolla vain 500 nopeimmalle.