Motorola Moto G 5G Plus arvostelu: helppo suositella

Moto G 5G Plus on saatavilla Surfing Blue -värisenä, joka on omaan makuun tyylikäs väri. Takapaneelin vasempaan yläreunaan on sijoitettu neljä kameraa, jotka ulottuvat muusta rungosta hieman, joten puhelin keikkuu hieman tasaisella pinnalla.

Pohjaan on puolestaan laitettu USB-C -liitäntä, kaiutin, mikrofoni sekä 3.5 mm:n kuulokeliitin. Ylhäällä on vain toinen mikrofoni.

Vasempaan kylkeen on sijoitettu myöskin yksi painike eli Google Assistant -painike, jolla saa siis avattua puhekomentoja varten Googlen ääniavustajan. Suomea avustaja ei vielä kovin hyvin ymmärrä, joten painikkeen hyödyllisyys täälläpäin saattaa olla hieman rajallinen. Tämän painikkeen alapuolelle on laitettu SIM-korttikelkka, jonne voi SIM-kortin lisäksi laittaa muistikortin.

Puhelimen oikeaan kylkeen on laitettu virtapainike, joka toimii myöskin sormenjälkilukijana. Sormenjälkilukijan toiminta on varmaa ja nopeaa. Sijainti on hyvä, mikäli puhelinta enimmäkseen käyttää oikealla kädellä, sillä peukalo ylettyy painikkeeseen ongelmitta. Virtapainikkeen yläpuolella on sijoitettu äänenvoimakkuuden hallintaan tarkoitetut painikkeet, jotka ovat omaan makuun hieman liian korkealla.

Kaiken kaikkiaan Motorola saanut kasattu todella hyvän paketin, jota on helppo suositella oikeastaan jokaiselle, jolle tämä hintaluokka on ok. Lue alta mitä kaikkea hyvää Moto G 5G Plus tarjoaa.

Motorolan panostus keskihintaluokkaan jatkuu jatkumistaan. Uusia malleja tulee tasaiseen tahtiin, joista tällä kertaa arvosteltavana on Moto G 5G Plus, jota saa 349 - 399 eurolla.

Kuvasuhteena käytetään lähinnä Sonyn viimeaikaisista puhelimista tuttua 21:9 -kuvasuhdetta. 6,7-tuumainen CinemaVision Full HD+ -näyttö on siis hieman korkeampi, mutta kapeampi moniin muihin puhelimiin verratessa. Tällainen korkeampi näyttö on erinomainen esimerkiksi artikkeleita lukiessa.

Toinen hieman erikoisempi ominaisuus tässä hintaluokassa on 90 hertsin virkistystaajuus, joka tekee pelaamisesta ja yleisestä selaamisesta sulavampaa. Vastaava virkistystaajuus löytyy myöskin OnePlus Nordista, joka käyttää AMOLED -paneelia, kun taas Motorolan puhelimessa on LTPS -paneeli.

Omiin silmiin Moto G 5G Plussan näyttö on oikein hyvä ja miellyttävä käyttää. Myöskin kirkkaus ulkokäyttöön on hyvä.

Harmittavasti Motorola lupaa Moto G 5G Plussalla ainoastaan yhden ison käyttöjärjestelmäpäivityksen sekä parin vuoden edestä päivityksiä tietoturvaan. Tämä on selkeä miinus OnePlus Nordin rinnalla, jolle on luvassa parin vuoden ajan päivityksiä käyttöjärjestelmään ja kolmen vuoden ajan päivityksiä tietoturvaan. Jopa Samsung hiljattain ilmoitti tuovansa päivityksiä usealle mallille jatkossa kolmen vuoden ajan . Päivityksen pariin lukeutuu muun muassa Galaxy A71 , joka pyörii Motorolan kanssa samassa hintaluokassa.

Motorolan Edge -puhelimessa nähty Tyylit on päätynyt myös tähän puhelimeen. Tyylien avulla voi luoda omia teemoja, joissa on yksilölliset fontit, värit, kuvakkeiden muodot ja asettelut. Tämäkin on hyvä ja nopea tapa hieman muokata käyttöliittymän ulkonäköä. Kuitenkin muokkaaminen on jokseenkin rajallista, sillä esimerkiksi fontteja voi valita vain neljästä vaihtoehdosta.

Motorola on kuitenkin lisännyt muutamia käteviä ominaisuuksia, joista suurin osa on tuttua kauraa vuosien ajalta. Esimerkiksi kameran saa avattua kääntämällä puhelinta kaksi kertaa nopeasti, taskulampun saa puolestaan päälle heilauttamalla puhelinta kahdesti ja ruutukaappauksen saa otettua koskettamalla näyttöä kolmella sormella. Myös Motorolan tarkistustoiminto on kätevä tapa tarkastella ilmoitukset lukitusnäytöllä.

Motorolan näkemys Androidista on tuttua jo vuosia ajalta. Puhelin käyttää pitkälti Googlen sovelluksia kuten vaikkapa Google Kuvia ilman suurempia Motorolan lisäyksiä. Motorolan toimesta on lisätty oikeastaan vain Moto-sovellus ja laiteohje. Motorolan Android on siis hyvin lähellä puhdasta Googlen Androidia, joka tekee hyvän vaihtoehdon esimerkiksi Samsungin tilalle, joka muokkaa käyttöjärjestelmää kohtuullisen rajusti.

Moto G 5G Plus käyttää Android 10 -käyttöjärjestelmää, johon Motorola on lisännyt muutamia toimintoja My UX -käyttöliittymän muodossa.

Valikon taakse on laitettu muun muassa makro-kuvaustila, muotokuva, pimeänäkö ja spottiväri. Näistä mielenkiintoisin sekä hauskin kuvaustila on spottiväri, jonka avulla voi korostaa kuvassa vain yhden väri muiden värien pysyessä harmaana.

Suorituskyky ja akun kesto

Näistä molemmat ovat hintaansa nähden jopa erittäin hyvällä tasolla.

Moto G 5G Plus on varustettu Snapdragon 765 -järjestelmäpiirillä ja Snapdragon X52 Modem-RF System -modeemilla, joiden myötä puhelimessa toimivat myös 5G-yhteydet. Tällä hetkellä tämä puhelin on siis edullisin 5G-puhelin Suomessa.

Päivittäisessä käytössä suorituskyvyn suhteen ei ilmennyt ongelmia. Käyttöjärjestelmä toimii sulavasti 90 hertsin virkistystaajuuden näytön kanssa ja sovellukset avautuvat yleisesti vikkelästi. Arvosteltavan laitteen sisällä on 6 gigatavua keskusmuistia sekä 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Puhelimesta on saatavilla myöskin 4 / 64 Gt:n versio, jossa vähäisempi keskusmuistin määrä saattaa näkyä hieman selkeämmin.

Pelaaminenkin on mukavaa 90 hertsin näytöltä, mikäli peli tällaiseen toistoon kykenee. Itse pelasin testauksen ohella esimerkiksi Alto’s Odyssey -peliä, joka toimi oikein sulavasti Motorolan puhelimella.

Laitteen sisälle on laitettu isohko 5000 milliampeeritunnin akku, josta riittää virtaa helposti yhden tai kahden päivän tarpeisiin. Tässä hintaluokassa akunkesto on Motorolan selkeä vahvuus. Tunnin Twitch-striimin katselu kulutti akkua 8 prosentin verran, kun näytön kirkkaus ja kaiuttimen äänentoisto oli asetettuna 50 prosenttiin.

Motorola tekee toisinaan hieman outoja ratkaisuja, sillä Motorolan kalliimman hintaluokan Edge -puhelin käyttää 18 watin latausta, kun taas Moto G 5G Plus hyödyntää hieman ripeämpää 20 watin latausta. Moto G 5G Plussan saa ladattua tyhjästä noin 75 prosenttiin tunnissa.

Yhteenveto

Moto G 5G Plus on yksi mielenkiintoisimmista puhelimista, joita allekirjoittaneella on ollut tähän mennessä testattavana. Motorola on tehnyt paljon asioita laitteen suhteen oikein, sillä puhelimessa on erittäin hyvä, 21:9 -kuvasuhteen näyttö, joka toimii sulavammalla 90 hertsin virkistystaajuudella. Näytön lisäksi tarjolla on muun muassa riittävän hyvää suorituskykyä, pitkää akunkestoa sekä puhdas Android-kokemus muutamilla Motorolan lisäyksillä.

Ihan täydellinen laite ei kuitenkaan ole. Vieläkin parempaa puhelin voisi tarjota esimerkiksi stereokaiuttimilla sekä pidemmällä päivitystuella. Tästä on Motorolan kuitenkin hyvä jatkaa kehitystä uusien versioiden parissa.

Moto G 5G Plus on helppo kohde suositella 349 - 499 euron hintaluokassa, joka on myöskin 349 eurolla tämän hetken Suomen edullisin 5G-puhelin. Tässä hintaluokassa löytyy myöskin OnePlussan uusi Nord-puhelin, joka tarjoaa hyvin paljon samanlaisia ominaisuuksia. Mikäli mietit valintaa jommankumman väliltä, kannattaa katsoa läpi myös OnePlus Nord vs Moto G 5G Plus -vertailu.