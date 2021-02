Motorola julkaisi 199 euron Moto G30 -puhelimen: 64 MP pääkamera, 90Hz virkistystaajuus näytössä

Moto G30 käyttää 90Hz näyttöä.

Motorolalta nähdään jälleen uusi edullisemman hintaluokan puhelin:. Puhelimen suositushinta on 199 euroa ja tulee saatavilla myös Suomessa.Moto G30 tarjoaa muista Motorolan puhelimista tuttuja ominaisuuksia.Edessä on 6,5-tuumainen 20:9-kuvasuhteen Max Vision IPS LCD -näyttö, jonka resoluutio yltää HD+ tasolle (1600 x 720). Erikoisempana ominaisuutena löytyy 90 hertsin virkistystaajuus, joka tekee yleisestä selaamista miellyttävämpää.Suorituskyvystä vastaa tuttu ja turvallinen Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, joka löytyy myös esimerkiksi Moto G9 Play -mallista. Piiri ei tarjoa 5G-yhteyksiä.

Taakse on laitettu neloiskamera.

Pastel Sky väri.

Piirin parina on 4/6 gigatavua käyttömuistia ja sisäistä tallennustilaa on 128 gigatavua, jota voi lisätä maksimissaan 512 gigatavun muistikortilla.Monien muiden Motorolan puhelimien tapaan sisältä löytyy 5000 mAh akku, joka todennäköisesti tarjoaa 2-3 päivän edestä käyttöä. Akkua ladataan USB-C -liitännän välityksellä 15W latauksella. Laturi kuuluu pakkauksen varustukseen.Taakse on laitettu neljä takakameraa. 64 megapikselin pääkameralla (f/1.7, 1.4um) tuotetaan 16 megapikselin otoksia Quad Pixel -teknologian avulla. Tämän parina on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (f/2.2, 1.12um, 118°), 2 megapikselin makrokamera (f/2.4, 1.75um) sekä 2 megapikselin syvyyskamera (f/2.4, 1.75um).Näytön keskellä olevaan näyttöloveen on sijoitettu 13 megapikselin etukamera (f/2.2, 1.12um).Moto G30 on valmistettu muovista ja sen on saanut IP52-luokituksen. Puhelimen mitat ovat 165.22 x 75.73 x 9.14 mm ja painoa löytyy tasan 200 grammaa. Värivaihtoehdot ovat Phantom Black ja Pastel Sky.Puhelimessa on vain yksi kaiutin, mutta perinteinen 3.5 mm:n kuulokeliitäntä on edelleen tallella. Muita ominaisuuksia ovat NFC, Bluetooth 5.0, GPS ja sormenjälkilukija.Käyttöjärjestelmänä toimii uusin Android 11 -versio, johon on tehty muutamia lisäyksiä My UX -käyttöliittymän muodossa. Se tarjoaa käteviä ominaisuuksia kuten nopean kameran käynnistämisen kääntämällä puhelinta, nopean taskulampun käyttöönoton heilauttamalla puhelinta kahdesti sekä hiljattain päivityksenä saapuneen ominaisuuden ottaa käyttöön jaetun näytön tila pyyhkäisemällä näyttöä edestakaisin.Moto G30 -puhelimen suositushinta on 199 euroa Suomessa. Puhelimen myyntiintulo ilmoitetaan myöhemmin.