Sailfish-käyttöjärjestelmän neljäs versio julkaistiin

Vuonna 2013 esitelty-käyttöjärjestelmä on edennyt neljänteen versioon . Ensimmäinen neljännen sukupolven versio onSuomalainenon tuonut Sailfish 3 -version julkaisun jälkeen yli 5000 parannusta ja korjausta käyttöjärjestelmään. Etenkin käyttäjän tietoturvaan ja yksityisyyteen on panostettu tänä aikana.Sailfish tuli kolmannen version aikana myös saataville Sonyn Xperia XA2 ja Xperia 10 -puhelimille . Myös Sailfishin sovelluskauppa sai tue Android 9 -sovelluksille ja tuki Android 10 -sovelluksille on tulossa.Ensimmäinen neljännen sukupolven versio eli Sailfish OS 4.0.1 Koli tuo laitteille useita päivityksiä ja uudistuksia. Tämä on yksi Sailfishin suurimpia päivityksiä hetkeen.Yksi merkittävimmistä uudistuksista on päivitys Sailfishin selaimeen, joka parantaa sen käytettävyyttä ja suorituskykyä. Uusi versio helpottaa kirjanmerkkien käyttöä ja asetuksiin pääsee käsiksi suoraan selaimesta. Sivuja voi nyt myös tallentaa PDF-muotoon, joka helpottaa jakamista muille.

Toinen tärkeä uudistus on Firejail-ympäristö, joka pitää huolen, että sovellukset eivät käytä ylimääräisiä toimintoja.Lisäksi käyttöliittymä ja muut sovellukset ovat saaneet erilaisia uudistuksia. Esimerkiksi ilmoituksista voi nyt suoraan vastata vaikka sähköpostiviestiin ja kameran avulla voi lukea QR-koodeja.Kaikki tiedot uudesta versiosta näet täältä Uuden käyttöjärjestelmäversion myötä sailfishos.org -sivusto sai uuden ulkonäön.