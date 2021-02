Koronavilkkuun tulossa pian muutos: Mittaa altistumisminuutteja

Suomen viralliseen koronaviruksen jäljityssovellukseen,, on tulossa merkittävä toiminnallinen muutos.Tähän saakka Koronavilkku on seurannut sitä, kun kaksi ihmistä on viettänyt lähekkäin tarpeeksi pitkän yhtäjaksoisen ajan. Jos toisella näistä todetaan myöhemmin koronatartunta, on toinen osapuoli saanut tämän jälkeen sovellukseen altistumisilmoituksen.Nyt toimintalogiikkaan on tulossa muutos. Jatkossa Koronavilkku seuraa sitä, kuinka monta minuuttia altistuneiden ihmisten läheisyydessä ihminen on ollut vuorokauden aikana. Eli kuvitellaan tilanne: henkilö X tapaa lyhyesti useita - sanotaan 20 - henkilöitä saman vuorokauden aikana. Kunkin ihmisen kanssa tapaaminen kestää vain minuutin. Mutta näistä ihmisistä kymmenellä todetaan koronavirus lähipäivinä. Tällöin henkilön X "koronasaldoksi" tuolta päivältä kertyy 10 minuuttia.Nykyisin käytössä olevassa logiikassa tietty minuuttimäärä pitää viettää yhden koronatartunnan saaneen kanssa, jotta altistuminen rekisteröidään. Tulevassa uudistuksessa tämä muuttuu siis niin, että tartunnan saaneiden seurassa yhteensä vietetty aika ratkaisee, ei yksittäisten kontaktien kesto.

Muutoksella pyritään löytämään paremmin ne tahot, jotka ovat altistuneet suurissa yleisötapahtumissa, baareissa tai sukujuhlissa, joissa yhden ihmisen kanssa ei välttämättä vietetä kauaa aikaa, mutta jossa lyhyitä sosiaalisia kontakteja saattaa kertyä paljonkin.Aiheesta uutisoineen MTV:n mukaan muutos on tulossa Koronavilkkuun kevään aikana. Tarkkaa aikataulua uudistukselle ei ole vielä asetettu. Koronavilkku julkaistiin tällä viikolla vihdoin myös sellaisille Huawein puhelimille , joissa ei ole Googlen ohjelmistoja - eli käytännössä vuonna 2020 ja sen jälkeen julkaistuille Huawein ja Honorin malleille.