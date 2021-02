Samsungin Galaxy Watch3- ja Watch Active2 -älykellot saavat verenpainemittaus- ja EKG-ominaisuudet 22. helmikuuta alkaen

Samsungin Galaxy Watch3 - ja Galaxy Watch Active2 -älykelloilla on 22. helmikuuta alkaen mahdollista mitata ja seurata verenpaine- ja EKG-arvoja laitteiden sisäänrakennettujen antureiden sekä Samsung Health Monitor -sovelluksen avulla.Samsung Health Monitor sai CE-merkinnän joulukuussa 2020, minkä myötä sovellus hyväksyttiin käytettäväksi 28 Euroopan maassa. CE-sertifikaatti takaa, että tuote täyttää EU:n lääketieteellisille laitteille asettamat terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Sovellusta toimintoineen voidaan nyt käyttää 28 Euroopan maassa, Suomi mukaan lukien."Samsung Health Monitoria on käyttänyt jo lähes miljoona ihmistä sovelluksen kesäkuussa 2020 tapahtuneen Korean julkaisun jälkeen. Innovatiivisen palvelun CE-merkintä, jonka myötä palvelu on hyväksytty käyttöön myös Suomessa, on tärkeä merkkipaalu pyrkimyksissämme parantaa käyttäjien jokapäiväistä elämää teknologian kautta", toteaa, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.





Jotta verenpaine- tai EKG-mittaus on mahdollista, Samsung Health Monitor -sovellus on ensin asennettava sekä älykellolle että Galaxy-puhelimelle. Kelloihin sovellus asentuu automaattisesti, kun Galaxy Wearable -sovellus päivitetään Galaxy Storen kautta viimeisimpään versioon.Verenpainemittaus helpottaa oman seurantaa ja elintapojen parantamista datan avulla. Korkea verenpaine on useiden aivo-, munuais-, sydän- ja verenkiertosairauksien riskitekijä, joka voi hoitamattomana johtaa esimerkiksi aivohalvaukseen.EKG-toiminto puolestaan analysoi sydämen rytmiä Galaxy Watch3:n tai Watch Active2:n sensorien avulla.