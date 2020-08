Samsungin älykello uudistui: Tässä on Galaxy Watch3

Samsung uudisti huippupuhelimiaan uusilla Galaxy Note20 -älypuhelimilla , tabletteja Galaxy Tab S7 -laitteilla , Buds-mallistoa uusilla Galaxy Buds Live -kuulokkeilla , joten tietysti yhtiöllä oli esitellä myös uusi älykello: Galaxy Watch3.Samsung uusin älykello tarjoaa uudistetun ja entistä enemmän perinteiseltä kellolta näyttävän Galaxy Watch3:n. Yhtiö on ottanut sivun Applen pelikirjasta ja lisännyt laitteeseen erityisesti terveysominaisuuksia.Galaxy Watch3 pystyy mittaamaan nyt sydänfilmin (EKG) ja verenpaineen ja sisältää mm. kaatumistunnistuksen, jotka ovat tuttuja Applen uusimmista älykelloista. Yksi ominaisuus, jota Applelta ei vielä löydy on veren happipitoisuuden mittaaminen.Terveysominaisuuksien lisäksi kellot tukevat nyt monipuolisemmin treenien seuraamista 40 eri moodilla sekä parempaa unen seuraamista. Uutena ominaisuutena Samsung on tuonut Galaxy Watch3:een myös stressimittarin.Laitteesta on kaksi kokoversiota, joiden kellotaulu on 41mm ja 45mm. Yhtiön mukaan molemmat ovat entistä kevyempiä ja pienempiä. Paksuus on pienentynyt 14 prosenttia, koko kokonaisuudessaan 8 prosenttia ja laitteet ovat 15 prosenttia alkuperäistä Galaxy Watchia kevyempiä.Samaan aikaan uudet kellot tarjoavat suuremman 1,2 tuuman (360x360) näytön ja saman kahden päivän akkukeston.Muiden uusien Galaxy-laitteiden tavoin myynti alkaa 21. päivä. Pienemmän mallin suositushinta on 479 euroa ja suuremman 509 euroa.