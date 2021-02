Nämä 6 ominaisuutta saapuvat Androidiin kevään aikana: ilmoitus vuotaneista salasanoista, Google Maps tumma teema ja muuta

on kertonut tuovansa Android-käyttöjärjestelmään kuusi uutta ominaisuutta . Näitä ovat muun muassa huomautukset vuotaneista salasanoista sekä Google Mapsin tumma teema.Salasanoja pystyy tallentamaan Androidilla, jotta sisäänkirjautuminen on nopeampaa ja helpompaa sovelluksiin ja palveluihin. Google parantaa ominaisuuden tietoturvaa, sillä Android huomauttaa, mikäli salasana on vuotanut nettiin ja mitä asialle pitää tehdä.Ominaisuus toimii Android 9 -käyttöjärjestelmällä ja sitä uudemmilla versioilla.Androidin esteettömyystyökalut saa uuden version, joka helpottaa puhelimen käyttöä sokeille ja muille, joilla on hankaluuksia nähdä näyttöä. Uusi versio tarjoaa useita usean sormen eleitä, joilla voi tehdä yksinkertaisia asioita sovelluksissa. Lisäksi uudessa versiossa on uudet äänikomennot.

Google Mapsiin saapuu odotettu ominaisuus eli tumma teema. Tumma teema rasittaa vähemmän silmiä pimeällä käytettäessä ja säästää myös akkua AMOLED-näytöllä. Tumman teeman saa päälle asetuksista ja myös vaaleaa teemaa voi edelleen käyttää.Google Assistantin uusi versio toimii nyt paremmin, kun puhelin on lukittu tai se sijaitsee huoneen toisella puolen. Helpot komennot näkee nyt yhdellä silmäyksellä. Ominaisuus tulee ensin laittaa päälle asetuksista.Android Autoa puolestaan pystyy nyt kustomoimaan erilaisilla taustakuvilla. Lisäksi ajaja ja kanssamatkustaja voivat pelata puheella toimivia pelejä.Android Auto tukee nyt myös erilaisia pikakomentoja, joilla voi vaikkapa aktivoida Google Assistantin ja sen äänikomennot. Näillä komennoilla voi vaikka tarkistaa sään. Isommalla näytöllä varustetuissa autoissa voi näytön jakaa osiin, jolloin navigointi onnistuu esimerkiksi yhdessä musiikkitietojen kanssa.Viestit-sovelluksen eli Messages-sovelluksen uusi ominaisuus on ajastetut tekstiviestit. Viestin voi siis kirjoittaa valmiiksi, mutta lähetys tapahtuu vaikkapa vasta seuraavana päivänä. Ajastaminen tapahtuu painamalla Lähetä-painiketta hetken pohjassa.Ominaisuus tulee lähiaikoina käytettäväksi Android 7 -versiolla tai uudemmilla puhelimilla.Lue myös: Näin toimii uusi tekstari, RCS, eli Androidin Chat