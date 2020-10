Saatat käyttää jo tulevaisuuden tekstiviestejä, muttet tiedä sitä - RCS saapui

Mikä RCS siis oikeastaan on?

Miten RCS eroaa tekstiviesteistä tai MMS-viesteistä?

Viestin pituutta ei ole rajoitettu lainkaan. Tekstiviestissähän maksimipituus on 160 merkkiä.

Kuvia voidaan lähettää alkuperäisellä laadulla, ilman pakkausta. Multimediaviestinä kuva pienennetään ja pakataan erittäin rankasti, jolloin sen laatu kärsii huomattavan paljon. Tässä RCS hakkaa myös pikaviestimet, kuten Messengerin ja WhatsAppin, jotka nekin pakkaavat lähetetyt kuvat, eikä alkuperäisellä laadulla otettuja kuvia voi lähettää lainkaan.

Lukukuittaukset ovat vakiona käytössä, kuten vaikkapa WhatsAppissakin

"Minna kirjoittaa.." -tyylinen ilmoitus siitä, että vastapuoli on parhaillaan kirjoittamassa viestiä, on osa RCS:ää. Eli peruskauraa WhatsAppista ja muista pikaviestimistä tämäkin.

-tyylinen ilmoitus siitä, että vastapuoli on parhaillaan kirjoittamassa viestiä, on osa RCS:ää. Eli peruskauraa WhatsAppista ja muista pikaviestimistä tämäkin. Ryhmäkeskustelut ovat osa RCS-standardia, eli "tekstarisovelluksessa" voi RCS:n myötä käydä täsmälleen samanlaisia ryhmäkeskusteluja kuin vaikkapa WhatsAppissakin.

Ääniviestit kuuluvat nekin osaksi RCS:ää.

Miten sitä käytetään?

Maksaako se jotain?

Miksi RCS:ää pitäisi käyttää WhatsAppin, Telegramin, jne sijaan?

Miksi RCS:ää ei kannattaisi käyttää?

Miksi RCS tuli vasta nyt?

Miten voin tarkistaa, käytänkö RCS:ää?

Mistä tiedän, käyttääkö vastaanottaja RCS:ää?

on lyhenne termistäja se on ollut-järjestön määrittämä standardi tekstiviestien korvaajaksi jo vuosikausien ajan. Sitä vain ei ole käytetty käytännössä missään. Nyt tilanne on muuttunut, kiitos Googlen.Google on vaivihkaa alkanut päivittämään Android-käyttäjien tekstiviestisovelluksia RCS-yhteensopiviksi maa kerrallaan - ja sama on käynyt Suomessakin. Olet saattanut huomata tekstareiota avatessa asiasta maininnan ja sivuuttanut asian olankohautuksella.RCS on protokolla, eli tapa / standardi jolla viestejä ja niihin liittyvää tietoa välitetään. Todella paljon yksinkertaistaen:, jota saatat käyttää jo nyt, vaikket tiedäkään sitä.RCS eroaa tekstiviesteistäja multimediaviesteistämonellakin tavalla:Eli käytännössä RCS muistuttaa ominaisuuksiltaan erittäin paljon vaikkapa WhatsAppia, eikä niinkään tekstiviestejä.Käytännössä jos puhelimessasi on Android ja siinä on Googlen oma Viestit-sovellus tekstiviestisovelluksena, saatat käyttää jo RCS:ää jossain määrin.Kikka onkin se, että kun lähetät RCS-yhteensopivalla Viestit-sovelluksella viestin vastaanottajalle, se menee perille aina. Jos vastaanottajallakin on RCS käytössä, viesti välitetään RCS-muodossa, mutta jos käyttäjällä on vaikkapa eri tekstiviestisovellus, viesti tulee hänelle tavallisena tekstiviestinä. Eli tavallaan vanha kunnon tekstiviesti toimii takaporttina, jos toinen keskustelun osapuolista ei vielä olekaan RCS-yhteensopiva.Käytännössä RCS-viestisovellus lähettää käyttäjälle näkymättömän kyselyn vastaanottajalle, jossa se tarkistaa, onko käyttäjällä RCS-yhteensopiva sovellus käytössä. Jos näin ei ole, käytetään viestien välitykseen tekstiviestejä ja multimediaviestejä - ja osa RCS:n hyödyistä menetetään. Mutta prosessi on siis automaattinen - viestit tulevat aina perille ja sovellus itse osaa päätellä sen, millä tavalla viesti lähetetään.Ei. RCS käyttää pelkästään datayhteyttä, eli jos käytössä on rajaton datapaketti, kuten Suomessa yleensä on, ei kustannuksia synny lainkaan, vaan "uudenlaiset tekstarit" ovat ilmaisia, eli aivan samalla tavalla kuin WhatsAppikin on ilmainen . Luonnollisesti, jos vastaanottajalla ei ole RCS:ää käytössä, käytetään tekstiviestejä ja multimediaviestejä, joista veloitetaan liittymäsopimuksesi mukaanNiin. Tavallaan hyvänä puolena on se, että RCS käyttää takaporttina tekstiviestejä. Eli jos opit käyttämään Googlen Viestit -sovellusta kaikkeen viestimiseen, saat myös ne kontaktisi kiinni, joilta ei vaikkapa WhatsAppia puhelimesta löydy.Ja tekstiviestisovellus nyt on joka tapauksessa asennettuna puhelimeen, joten mitään lisäsovellusta sen käyttöön ei vaadita.Lisäksi RCS on avoin standardi, joten sen myötä ei tarvitse hirttäytyä yhden sovelluksen ja yhtiön varaan, kuten vaikkapa WhatsAppia tai Messengeriä käytettäessä.Applen käyttäjät eivät käytä Androidin Viestit-sovellusta, joten heille RCS-viestit menevät perille tavallisina tekstareina. Toisinpäin vastaava ongelmahan on Applenosalta.Lisäksi, vaan viestit puretaan hetkellisesti palvelintasolla ennen niiden välittämistä vastaanottajalle. Tässä suhteessa salatut pikaviestimet vievät voiton.Kyyninen voisi todeta myös, että RCS on Googlen viimeinen, epätoivoinen yritys kaapata itselleen edes siivu pikaviesteistä. Yhtiöllä on ja on ollut arviolta kvadriljoona erilaista omaa viestisovellusta, joita on syntynyt ja haudattu siihen tahtiin, että yhtiö tuskin itsekään pysyy enää laskuissa mukana. RCS onneksi on kuitenkin standardi, joten muutkin sovelluskehittäjät voivat hypätä samaan kelkkaan ja tehdä parempiakin sovelluksia.RCS on ollut olemassa jo vuosia, mutta operaattoreiden piti tukea sitä ja korvata tekstiviestit sen avulla. Mutta operaattorit eivät olleet innokkaita muutokseen, joten Google päätti ohittaa ne ja otti RCS:n levityksen omiin käsiinsä, oman tekstiviestisovelluksensa kautta.Helposti. Siirry puhelimesi tekstiviestisovellukseen.Nyt, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä avataksesi valikon ja valitse sieltä kohta Asetukset.Nyt, napauta yläreuunassa olevaa kohtaaYlimpänä näet sen, onko RCS kytketty sovelluksessa päälle. Tästä näkymästä voit myös säätää RCS:ään liittyviä asetuksia, kuten liitetiedostojen suurinta sallittua kokoa.Tähän ei ole näppärää tapaa, jolla saisi listattua kaikki RCS:ää käyttävät yhteystiedot erikseen, omaan listaansa. Mutta helpoimmin voit tarkistaa asian niin, että napautat viestien näkymässä kohtaaja valitse seuraavaksi yhteystieto, kelle haluat lähettää viestin.Seuraavassa näkymässä, aivan alareunassa, näkyy viestikenttä johon voit kirjoittaa.siihen mitään, kentässä näkyy joko tekstitai sitten kenttä on tyhjä. Jos kenttä on tyhjä tai siinä lukee, vastaanottajallakin on RCS käytössään. Jos taas kentässä lukee, vastaanottaja ei käytä RCS:ää vielä ja saa viestisi tavallisena tekstiviestinä.