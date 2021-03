Apple avasi kaikki liikkeensä Yhdysvalloissa yhtäaikaa ensimmäistä kertaa sitten COVID-sulun

Apple on avannut pitkästä aikaa kaikki yhtiön 270 Yhdysvalloissa sijaitsevaa kivijalkaliikettä, jotka sulkeutuivat pandemian johdosta viime kevättalvella näihin aikoihin.Alkuun yhtiön oli määrä sulkea Apple Store -kaupat vain pariksi viikoksi , mutta pandemian leviämisen johdosta koko 270 liiketta kattavaa ketjua ei ole pystytty aukaisemaa tähän saakka. Liikkeitä on avattu paikallisten viranomaisten tietojen valossa, mutta kaikkia myymälöitä ei ole avattu yhtäaikaisesti kertaakaan sitten sulkemisen, kertoo Reuters Apple myös keskitti myyntiä Express-formaattiin, jossa joitain tuotteita on myyty pleksilasin ohi liikkeiden ulkopuolella.Nyt vuotta myöhemmin Apple Storeen pääsee shoppailemaan ympäri Yhdysvaltoja. Kaikki liikeet ovat siis nyt auki, ainakin toistaiseksi, joskin joissain paikoissa saattaa joutua tekemään esimerkiksi varauksen, jotta ostoksille pääsee.