Caviar esitteli iPadin kilolla kultaa ja hintakin on sen mukainen

Arvokkaita lahjaversioita eri laitteista tekevä Caviar on esitellyt uuden iPad Pro -mallin, jonka rinnalla hinnassa kalpenevat kilpailijat.Uutta omenapuu-designia löytyy myös vähemmän ylellisinä iPhone- ja iPad-versioina, mutta kallein iPad Pro Grang Apple on aivan omassa luokassaan. Yhtiön mukaan tämä laite sisältää kokonaisuudessaan yli kilon kultaa.Tumman omenapuusta valmistetun takaosan peittää suureksi osaksi kultainen maa ja kullasta muodostuva omenapuu, jonka omenat sisältävät puolestaan 81 timanttia.Hintaakin on arvolle sopivasti 184 310 dollaria eli reilut 150 000 euroa.Laite muistuttaa kovasti alle kymmenesosalla sen hinnasta myytävää iPad Pro Diamond Applea, mutta noin kymppitonnin halpismallissa on kultaa ainoastaan pinnoitteena.

Laitteen saa sekä iPad Pro 11 tai iPad Pro 12.9 -versiona ja tallennustilankin voi valita itse. Suhteellisesti hintaan sillä ei tosin oli juuri vaikutusta, sillä halvimman ja kalleimman version välillä on vain reilu tonni hintaeroa.Hinnan lisäksi on lienee syytä kysyä miksi kukaan haluaisi ylimääräistä kiloa painoa iPadiinsä. Edes suurempi 12,9 tuuman malli ei paina itsessään kuin vajaan 700 grammaa.Caviarin mukaan kysessä on kuitenkin jalokivi eikä niinkään perinteinen teknologiatuote, ja ostamalla ainakin pääsee eksklusiiviseen klubiin, sillä Grand Apple -versioita myydään ainoastaan yksi.