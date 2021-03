Vihdoinkin: Osuuspankille tulossa Apple Pay -tuki

Applen mobiilimaksujärjestelmäon monen iPhone-käyttäjän rakastama tapa maksaa ostokset sekä fyysisissä kaupoissa että verkossa.Suomessa Apple Payn saatavuudessa on ollut yksi valtava aukko: Suomen suurin pankkikonserni,, ei ole tukenut Apple Payta lainkaan, eli OP:n myöntämiä kortteja ei ole voinut yhdistää Apple Pay -palveluun. Muista isoista toimijoista mm.jaovat tukeneet Apple Payta jo kauan.Nyt asiaan on vihdoin tulossa muutos, sillä OP tiedotti tänään. Sen tarkempaa aikataulua pankkikonserni ei vielä asiasta ole antanut, mutta tämäkin on jo iso askel niille, jotka ovat ominaisuutta toivoneet OP:n kortteihinsa.Apple Pay on Applen maksujärjestelmä, jossa kuluttajan pankki- tai luottokortti kytketään Apple Pay -palveluun. Sen jälkeen ostokset voi maksaa langattomasti puhelinta maksupäätteeseen koskettamalla. Maksujen hyväksyminen tapahhtuu kasvojen- tai sormenjälkien tunnistamisen avulla. Palvelu kattaa myös mm. verkkomaksamisen. Käytännössä Apple Payta käyttämällä voi lopettaa fyysisen maksukortin mukana kuljettamisen.

Kilpailievan mobiilimaksupalvelun, elin, osalta OP:lla ei ole vielä ollut kerrottavaa. OP on Googe Paynkin suhteen käytännössä ainoa iso kotimainen pankki, joka palvelua ei tue.