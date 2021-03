OnePlus x Hasselblad: Joko OnePlus nousee suureksi kamerapuhelimissa?

on kirinyt eroa kiinni huippuvalmistajiin kännykkäkameroidensa osalta jo parin vuoden ajan. Nyt yhtiö aikoo ottaa jättiharppauksen eteenpäin.OnePlus julkisti tänään vihdoin jo pitkään tiedetyn tosiasian, eli yhteistyönsä ruotsalaisen, legendaarisen kameravalmistajakanssa. Vaikka vastaavat yhteistyöt ovat kovin tuttuja kännykkäalalla -logoa on nähty puhelinten kameroiden kyljessä vuosien ajan - saattaa kyseessä olla tällä kertaa muutakin kuin brändin kiillotusta.Kun OnePlus keväällä 2019 julkaisi OnePlus 7 Pro -mallinsa, oli se yhtiön ensimmäinen vakuuttavampi ele siihen suuntaan, että se haluaa tosissaan kiriä kännykkäalan jättien etumatkaa kameroissa kiinni. Sittemmin kamerapuoli onkin kehittynyt mukavasti, mutta vieläkinjaovat selkeästi OnePlussaa edellä kameroiden kehityksessä.

Onhan OnePlussassa ollut mainiot kamerat jo tuon vuoden 2019 kevään jälkeen, mutta vielä se viimeinen ponnistus on puuttunut, jotta merkkiä olisi voinut suositella juuri heille, jotka nimenomaan haluavat parasta mahdollista kameralaatua, puhelinmarkkinan yläpäästä.Hasselbladin mukaan tulo OnePlussan kameroiden kehitykseen ei tietenkään kerro itsessään mitään, mutta se, että OnePlus on valmis ottamaan tietoisen maineriskin hehkuttamalla yhteistyötä, kertoo enemmän suunnasta. Samalla OnePlus myös kertoi panostavansa 150 miljoonaa dollaria seuraavan kolmen vuoden aikana kameratekniikkansa kehitykseen.Lisäksi tiedote tulevista OnePlus 9 -malleista lupailee merkittäviä parannuksia kameroihin jo nyt. Joten yhtiö on ainakin paperilla valmis haastamaan kännykkäkameroiden jätit, joten on kiinnostavaa nähdä miten ajan saatossa kilpajuoksussa käy.