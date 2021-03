Asus julkaisi Rog Phone 5 -sarjan pelipuhelimet: 144Hz AMOLED-näyttö, 65W lataus, jopa 18 gigatavua keskusmuistia

julkisti uudet-pelipuhelimet. Sarjaan kuuluu Rog Phone 5 -perusversion lisäksi Rog Phone 5 Pro ja Rog Phone 5 Ultimate.Suomessakin myyntiin saapuvat uutuudet sisältävät huippuluokan speksit. Etupuolella on tarjolla erittäin nopeaa 144 hertsin näyttöä, sisällä suurta akkua, tehokasta suorituskykyä sekä parhaimmillaan jopa 18 gigatavua keskusmuistia.Kaikissa kolmessa puhelimessa käytetään tuoretta Qualcomm Snapdragon 888 -järjestelmäpiiriä, joka tarjoaa huippuluokan tehoa sekä 5G-yhteydet. Pelaaminen rasittaa puhelinta ja siten tuottaa lämpöä. Tätä varten puhelimissa on uusittu GameCool 5 -jäähdytysjärjestelmä, jonka luvataan laskevan piirin lämpötilaa jopa 10 asteella.

799 euroa (8 GB / 128 GB)

899 euroa (12 GB / 256 GB)

999 euroa (16 GB / 256 GB)

1299 euroa (18 GB / 512 GB), saatavilla Suomessa huhtikuussa

1199 euroa (16 / 512 GB), saatavilla Suomessa toukokuussa

Piirin parina on Rog Phone 5 Ultimate -versiossa hurjat 18 gigatavua LPDDR5-keskusmuistia. Kahdessa muussa versiossa muistia on jopa 16 gigatavua.Nopeaa UFS 3.1 -tallennustilaa Ultimate-versiossa on 512 gigatavua ja kahdessa muussa jopa 256 gigatavua.Pelaaminen ja puhelimen yleinen käyttö on parempaa sulavalla näytöllä. Tätä varten edessä on Samsungin valmistama 144 hertsin virkistystaajuudella toimiva AMOLED-näyttö, joka toimii myös 300 hertsin kosketusnäytetaajuudella. Kaikissa puhelimissa näytön koko on 6,78 tuumaa ja se toimii Full HD+ resoluutiolla (2448 x 1080). Näyttö on päällystetty Corning Gorilla Glass Victus -lasilla.Puhelimissa on myös eteenpäin suunnatut stereokaiuttimet. Ääntä voi myös kuunnella 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta.Pitkiä pelisessioita varten puhelimien sisuksissa on 6000 mAh akku, johon saa nopeasti virtaa mukana tulevalla 65 watin laturilla. Ohjelmistoon on lisätty myös älykkäitä latausominaisuuksia, jotka kuluttavat akkua vähemmän.Pelaajille on tarjolla myös sisäänrakennetut AirTrigger 5 -painikkeet, joita voi käyttää eri peleissä konsolin painikkeiden tapaan. Sarjan puhelimet tukevat myös erilaisia liiketoimintoja, joilla voi esimerkiksi rallipeleissä jarruttaa vetämällä puhelinta käyttäjää kohden.ROG Phone 5 Pro ja ROG Phone 5 Ultimate puhelimissa on takapaneelissa kosketusalustat, jotka tuovat lisäpainikkeita peleihin.Taakse kameroiksi on valikoitunut 64 megapikselin pääkamera (Sony IMX686), 13 megapikselin 125 asteen ultralaajakulmakamera sekä 5 megapikselin makrokamera. Edessä on 24 megapikselin kamera.Muita ominaisuuksia ovat WiFi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO), Bluetooth 5.2, NFC ja näytön alla sijaitseva sormenjälkilukija.Rog Phone 5:n värivaihtoehdot ovat Phantom Black ja Storm White. Pro-versio tulee saataville vain mustassa vaihtoehdossa ja Ultimate puolestaan valkoisessa värissä.Rog Phone 5 hinta:Rog Phone 5 Ultimate hinta:Rog Phone 5 Pro: