Xiaomin uutuuspuhelin on uusi keskiluokan kunkku?

Kiinalaisyhtiön Xiaomi on esitellyt uuden älypuhelimen huippusuositun Mi-brändin alle. Keksihintaluokan kruunusta taistelee tällä kertaa Xiaomi Mi 10S.Kyseessä on 6,67 tuuman FHD+-resoluution ja 90 hertsin AMOLED-näytöllä varustettu älypuhelin, joka pyrkii tarjoamaan edulliseen hintaan huippuluokan ominaisuuksia. Näytön lisäksi laitteessa on panostettu niin kameraan kuin suorittimeenkin.Järjestelmäpiirinä on uusi huipputason Snapdragon 870, jonka kaverina on peräti 12 gigatavua LPDDR5-muistia ja 256 gigatavua UFS 3.0 -tallennustilaa.Kameraan kuuluu puolestaan peräti neljä yksittäistä kameraa, joihin kuuluu 108 megapikselin pääsensori, 8 mgepikselin laajakulmakamera, sekä 2 megapikselin makro- ja syvyyskamerat. Selfie-otoksista vastaa 20 megapikselin kamera.Mi-sarjalle tuttuun tapaan yhtiössä on siis varmistettu, että speksien numerot ovat kohdallaan, joskin kamerajärjestelmässä ainakin puolet kameroista ovat melko heikkoja.Laitteistolle virtaa antaa 4780 milliampeeritunnin akku, jonka lataaminen toimii sekä langallisesti että langattomasti noin 30 watin teholla.





Valitettavasti tässä vaiheessa ei ole tietoa milloin, jos ollenkaan, Mi 10S saapuu Suomeen. Todennäköisesti laite on kuitenkin tulossa myös Suomeen, sillä muita Mi 10 -sarjan laitteita myydään jo Suomessa. Kiinassa laitteen myynti alkaa perjantaina alkaen noin 425 euron hintaan.