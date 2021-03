Päivän diili: Galaxy S20 FE 5G 256 gigatavun tallennustilalla 649 euroa

Samsungin viime vuoden syksyllä julkaisema-puhelinmalli osoittautui erinomaiseksi vaihtoehdoksi edullisempien lippulaivapuhelimien keskuudessa. Mekin tätä laitetta kehuimme arvostelussa . Puhelimen houkuttelevuutta tällä hetkellä lisää hinnanalennus.Galaxy S20 FE 5G -mallin 256 gigatavun tallennustilan vaihtoehtoa myydään tällä hetkellä 649 eurolla , kun viime aikoina tätä on myyty 729 eurolla.Tallennustilan lisäksi luurissa on paljon suorituskykyä, iso, nopea ja laadukas näyttö sekä monipuoliset kamerat. Rakenne on muovimateriaalia, mutta totesimme sen olevan kuitenkin laadukasta sellaista, jonka lisäksi puhelin on saanut IP68-luokituksen.Puhelin saa myös päivityksiä tietoturvaan neljän vuoden ajan ja käyttöjärjestelmä on ajan tasalla, sillä puhelimessa toimii uusin Android 11 -versio. Heikko kohta puhelimessa on akunkesto, joka ei ole ihan parasta mahdollista, mutta puhelin tukee 25W langallista latausta sekä 15W langatonta latausta.

Päivän diili

Saatavilla Gigantilta, Elisalta ja DNA:lta.