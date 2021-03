Google taipui: Puolittaa kehittäjiltä nappaamansa rahasiivun Androidilla

Sota kehittäjien ja sovelluskauppoja hallinnoivienjavälillä on myrskynnyt jo parin vuoden ajan. Kiistaa on rahasta. Ja nyt näyttäisi, että Google on osittain myöntymässä vaatimuksiin.Sekä Google että Apple nappaavat tällä hetkellä 30 prosenttia kaikista sovellusten ostoon käytetystä rahasta. Suurinta närää ovat aiheuttaneet tilauspalveluiden maksut: jos lataat Netflixin sovelluksen Google Play -kaupasta ja päädyt tilaamaan palvelun sen kautta, nappaa Google itselleen 30 prosenttia tilausmaksuistasi tästä hamaan ikuisuuteen asti. Sama koskee tietysti myös muita suoratoistopalveluita, mutta myös maksumuurin takana olevia sanomalehtiä, tilausmalliin pohjautuvia pelejä, jne.Kiista yltyi täydeksi sodaksi, kun-peliä kehittäväyksinkertaisesti kieltäytyi maksamasta provisioita Applelle ja Googlelle. Vastalauseena molemmat teknojätit poistivat Fortniten kaupastaan . Androidille Fortniten voi ladata Google Play -kaupan ohi, mutta iPhonelle vastaavaa ratkaisua ei ole lainkaan.

Nyt Google on osittain taipumassa paineiden alla ja on päättänyt leikata kehittäjiltä ottamansa siivun puoleen, eli 15 prosenttiin. Tosin alennus koskee ainoastaan sovelluksia niiden ensimmäisen miljoonan dollarintuoton aikana vuositasolla - sen yli tienatuista rahoista Google ottaa jatkossakin 30 prosentin siivun itselleen.Apple julkisti vastaavan leikkurin viime vuonna, mutta yhdellä merkittävällä erolla: jos kehittäjän tuotot menevät yli miljoonan dollarin rajan vuositasolla, perii Apple vuoden koko tuloista 30 prosentin osuuden, eikä ainoastaan ylimenevältä osalta.Myönnytys on merkittävä pienemmille sovelluskehittäjille. Nyt vaikkapa suomalaisella sovelluskehittäjällä ei 5 euron sovelluksen hinnasta jää juurikaan rahaa käteen: 1,5 euroa menee Googlelle ja lopusta 3,5 eurosta 0,68 euroa menee valtion kirstuun arvonlisäveron muodossa, eli 5 euron ostoksesta päätyy kehittäjälle lopulta hieman reilu puolet, 2,82 euroa.Muutoksen jälkeen 5 euron ostoksesta menee Googlelle 75 senttiä ja arvonlisäverojen (0,82e) jälkeen kehittäjälle jää taskuun 3,43 euroa.Molemmat, Apple ja Google, ovat kilpailuviranomaisten hampaissa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa niiden sovelluskauppojen määräävän markkina-aseman vuoksi.