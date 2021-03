Päivän diili: Google Pixel 4a -kännykkä, 449e!

Jos haluaa itselleen Android-puhelimen, johon päivitykset tulevat aina välittömästi, on syytä hankkia Googlen oma puhelin. Nyt syksyllä 2020 julkaistunsaisi omakseen ihan kotimaasta edullisesti.Google Pixel 4a on Suomessa verrattain harvinainen tapaus, koska Google itse ei myy puhelintaan oman verkkokauppansa kautta Suomeen. Googlen Pixel-puhelimille on vankkumaton fanikuntansa ja yhtenä syynä tähän ovat tietysti päivitykset: Pixel-puhelimet saavat uuden Androidin välittömästi kun Google sellaisen julkaisee ja puhelinten tukiaika on yleensä reilusti muita valmistajia pidempi.Google Pixel 4a irtoaa nyt 449 eurolla , kun sitä aiemmin on Suomessa myyty 470-500 euron hintahaarukalla.Tarjoukseen pääset tästä:

Puhelimen spekseistä lisätietoa löytyy julkaisua käsitelleestä uutisestamme . Tärkeimmät kohdat mainitaksemme, puhelimessa on Snapdragon 730G -järjestelmäpiiri, 6 gigatavua keskusmuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Lisäksi Google Pixel 4a:n kameroita oon kehuttu useissa ulkomaisissa testeissä.