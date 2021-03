Amazfitilta kestävä 199 euron T-Rex Pro -urheilukello

MiOT-ekosysteemiin kuuluva, älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita valmistava. (ex-Huami) on julkaissut Amazfit T-Rex Pro -urheilukellon, joka täyttää peräti 15 armeijan kestävyysstandardia. Tämä kello tulee saataville Suomessa huhtikuussa 199 euron suositushinnalla.Aiemmin tänä vuonna Amazfit toi Suomessa myyntiin Amazfit GTS 2e-, Amazfit GTR 2e- ja Amazfit GTS 2 mini -älykellot Amazfit T-Rex Pro -kellon AMOLED-näyttö on kooltaan 1,3-tuumainen ja siinä käytetään 360 x 360 resoluutiota. Pinnoitteeksi on laitettu Gorilla 3 -lasi.Kellon kuperan rakenteen kerrotaan suojaavan iskuilta ja tärähdyksiltä. Rakenne on vesitiivis peräti 100 metrin syvyyteen (10ATM) saakka ja sietää suolavedelle altistumista jopa 96 tunnin yhtäjaksoisen keston ajan. Kello sietää äärilämpötiloja aina 70 asteen helteestä peräti -40 pakkasasteeseen. Kaikkiaan kello täyttää peräti 15 Yhdysvaltain armeijan kestävyysstandardia (MIL-STD-810G).

Kellon käyttö onnistuu neljän painikkeen avulla.Kellon mitoiksi on ilmoitettu 47.7 X 47.7 X 13.5 mm ja painoa on rannekkeen kanssa 59.4 grammaa.Pohjassa on optinen BioTracker 2 PPG -anturi sykemittaukseen. Lisäksi OxygenBeats-ominaisuus arvioi veren happisaturaatiota (SpO2) ja kerää tietoa hapensaannista tekoälyn avulla.Tuettuna on yli 100 liikuntamuotoa, joita ovat muun muassa monenlaiset juoksu-, pyöräily-, uinti-, palloilu-, kuntoilu- ja ulkoilulajit. Kelloa voi käyttää myös veden alla sekä makeassa että suolaisessa vedessä. Barometrinen korkeusmittari ja kompassi tarjoavat tärkeää tietoa retkeilijöille ja vuorikiipeilijöille. Lisäksi tarjolla on GPS-, Glonass-, BeiDou- ja Galileo-paikannustoiminnot.Amazfit T-Rex Pro -kellossa on myös PAI-terveydenseurantajärjestelmä, joka antaa vinkkejä parempaan hyvinvointiin. PAI (Personal Activity Intelligence) on terveyspisteytysjärjestelmä, joka mittaa fyysisen aktiivisuuden vaikutusta sydämeen ja opastaa pidempään, terveellisempään elämään.Puhelimeen yhdistettynä Bluetooth 5.0 -yhteyden avulla kello osaa näyttää ilmoituksia, sään ja ohjata puhelimen musiikin toistoa. Puhelimelle tulee ladata Zepp-sovellus.Akunkestoksi lupaillaan parhaimmillaan jopa 18 päivää. Kovassa käytössä kello kestää noin 9 vuorokauden ajan ja GPS-yhteys koko ajan käytössä käyttöä riittää 40 tunniksi. Akku ladataan Pogo-pinnien avulla.Lisätietoa saa täältä