Xiaomi esitteli yhtiön ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimen: Mi Mix Fold

Näytön tekniset ominaisuudet.

Kiinalainenjulkisti ensimmäisen taittuvalla näytöllä toimivan tabletin ja älypuhelimen yhdistelmän,in. Tällä Xiaomi haastaa Samsungin Galaxy Z Fold 2 ja Huawei Mate X2 -laitteet.Taittuva AMOLED-näyttö on kooltaan 8,01-tuumainen. Sen resoluutio on WQHD+ eli 2480 x 1860 pikseliä. Kuvasuhde on 4:3. Näytössä on HDR10+ -tuki ja kirkkaus yltää 600 nitiin. Virkistystaajuus on perinteinen 60 hertsiä, kun esimerkiksi Samsungin puhelimessa on 120 hertsin virkistystaajuus.Xiaomi testasi taitoista 200 000 kertaa luotettavuustestissä ja äärimmäisessä kestävyystestissä taitoksia tehtiin miljoona kertaa.Suljettuna voidaan käyttää puolestaan 6,52-tuumaista ulkonäyttöä. Se on tehty AMOLED-tekniikalla ja toimii 90 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus puolestaan yltää 900 nitiin asti.

Mi Mix Foldin takakamerat.

Mitat: 173.27mm x 133.38mm x 7.62mm (avattuna), 173.27mm x 69.8mm x 17.2mm (suljettuna)

Paino: 317 grammaa

Päänäyttö: 8.01", taittuva AMOLED, 4:3, WQHD+ (2480 x 1860), DCI-P3, 60 Hz, 120Hz kosketusnäytetaajuus, 900 nit huippukirkkaus

Ulkonäyttö: 6.5" AMOLED, 90Hz, 180Hz kosketusnäytetaajuus, 27:9, 2520 x 840, 900 nit huippukirkkaus

Järjestelmäpiiri: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12/16 gigatavua, LPDDR5

Käyttöjärjestelmä: Android 10 + MIUI 12

Tallennustila: 256/512 gigatavua, UFS 3.1

Akku: 5020 mAh, 67W langallinen lataus

Liitännät ja yhteydet: 5G, Wifi 6

Muuta: neljä kaiutinta, sormenjälkilukija kyljessä

Takakamerat: 108 MP HM2 (1/1.52", 7P, 2.1μm), 8 MP telekamera (3x optinen zoom, nestemäinen linssi), 13MP ultralaajakulma (F2.4, 1.12μm, 123°)

Etukamera: 20 MP

Värit: Black, Ceramic Special Edition

Suorituskyvystä vastaa huipputehokas Snapdragon 888 -piiri, joka löytyy myös muista Xiaomin viimeaikaisista Mi 11 -puhelimista . Käyttömuistia saa piirin pariksi 12 tai 16 gigatavua, kun taas tallennustilaa löytyy 256 tai 512 gigatavua.Virtaa laitteessa antaa 5020 mAh akku, joka tukee 67 watin langallista latausta.Kuvaaminen onnistuu 108 megapikselin pääkameralla, 13 megapikselin ultralaajakulmakameralla sekä nestemäisellä linssillä varustetulla 8 megapikselin telekameralla. Nestemäinen linssi mahdollistaa nopeamman tarkennuksen ja telekamera kykenee myös makrokuvaamiseen. Kuvaamista parantaa Xiaomin oma Surge C1 -kuvasignaaliprosessori, joka parantaa muun muassa valkotasapainoa.Ulkoisessa näytössä on 20 megapikselin kamera, kun taas päänäytössä ei ole ollenkaan kameraa.Käyttöjärjestelmän osalta laitteessa toimii Android 10, jonka päällä on Xiaomin omat lisäykset MIUI 12 -käyttöliittymän muodossa. Käyttöliittymä mahdollistaa muun muassa tietokoneen työpöytää muistuttavan näkymän käytön.Puhelimen ennakkomyynti alkaa 30. maaliskuuta alkaen ja saatavilla se on Kiinassa 16. huhtikuuta alkaen. Mahdollisesta globaalista myynnistä ei toistaiseksi tiedotettu. Hinnat alkavat 9999 Kiinan juanista eli euroina noin 1300 euroa.