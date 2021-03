Xiaomi julkaisi Mi 11 Ultra, Mi 11i ja Mi 11 Lite puhelimet

Mi 11 Ultra

julkaisi Mi 11 -sarjaan useita puhelimia. Aiemmin esitelty Mi 11 sai kaverikseen nytn,:n sekän. Lisäksi esiteltiin Mi 11 Pro -malli, mutta tämä on tarkoitettu vain Kiinan markkinoille.Nämä puhelimet tarjoavat tehokasta suorituskykyä sekä nopeita ja laadukkaita näyttöjä. Ultrassa panostetaan etenkin kuvausominaisuuksiin.Kuten nimi antaa ymmärtää, Mi 11 Ultra on huipputason Android-puhelin. Käytännössä parasta, mitä Xiaomilla on tässä kohtaa antaa. Samalla se on erittäin kova haastaja muun muassa Galaxy S21 Ultralle

Kameroiden ominaisuudet.

Mi 11 Ultran valkoinen Ceramic White väri.

Näyttö: WQHD+ 6.81" AMOLED, 20:9, 3200 x 1440, 515 ppi, 120 Hz, 480Hz kosketusnäytetaajuus, AdaptiveSync (30Hz/ 60Hz/ 90Hz/ 120Hz), HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus

Kakkosnäyttö: 1,1" AMOLED, 126 x 294, 450 nits, always-on -toiminto

Käyttöjärjestestelmä: Android 11 + MIUI 12

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660

RAM: 12 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila: 256 gigatavua, UFS 3.1

Akku: 5000 mAh, 67W langallinen lataus, 67W langaton lataus, 10W käänteinen langaton lataus, 67W laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet: 5G, USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E / Wi-Fi 6, infrapunalähetin, NFC

Muuta: Stereokaiuttimet, näytönalainen sormenjälkilukija

Pääkamera: 50 MP, Samsung GN2, 1/1.12″, 1.4μm, 2.8μm 4-in-1 Super Pixel f/1.95, 8P lens

Ultralaajakulma: 48 MP Sony IMX586, 128°, 1/2.0", 0.8μm, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel f/2.2, PDAF, 7P lens

Telekamera: 48 MP Sony IMX586, 5x optinen zoom, 10x hybrid zoom, 120x digitaalinen zoom 1/2.0", 0.8μm, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/4.1

Etukamera: 20 MP, f/2.2, 0.8μm, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 78˚ FOV, FF

Mitat: 164.3mm x 74.6mm x 8.38mm, 234 grammaa

Värit: Ceramic White, Ceramic Black

Mi 11i

Mi 11i -puhelimen näytön tiedot.

Mi 11i eri väreissä.

Näyttö: 6.67" Samsung E4 AMOLED, 2400 x 1080, 120Hz, 360Hz kosketusnäytetaajuus, 1300 nits

Käyttöjärjestestelmä: Android 11 + MIUI 12.5

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660

RAM: 8 gigatavua, LPDDR5

Tallennustila: 128/256 gigatavua, UFS 3.1

Akku: 4520 mAh, 33W langallinen lataus, 33W laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet: 5G, Wifi 6, USB-C, NFC, infrapunalähetin

Muuta: Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija kyljessä

Pääkamera: 108 MP, 1/1.52″ ,0.7μm, 9-in-1 2.1μm f/1.75, 7P lens

Ultralaajakulma: 8 MP, FOV 119º, f/2.2

Telekamera: 5 MP, f/2.4, AF (3cm - 7cm)

Etukamera: 20 MP

Mitat ja rakenne: 7.8mm paksuus, 196 grammaa, IP53, Gorilla Glass 5, muovikehys

Värit: Celestial Silver, Frosty White, Cosmic Black

Mi 11 Lite ja Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite käyttää tasaista AMOLED-näyttöä.

Kirkkaat värivaihtoehdot.

Näyttö: 6.55" AMOLED DotDisplay, 2400 x 1080 10-bit, 90Hz, 240Hz kosketusnäytetaajuus, HDR10+ (Mi 11 Lite 5G), HDR10 (Mi 11 Lite)

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 780G (Mi 11 Lite 5G), Qualcomm Snapdragon 732G (Mi 11 Lite)

RAM: 6/8 gigatavua, LPDDR4X

Tallennustila: 64/128 gigatavua, UFS 2.2

Akku: 4250 mAh, 33W lataus

Liitännät ja yhteydet: Dual 5G (Mi 11 Lite 5G), Bluetooth 5.2 / 5.1, Wifi 6 / 5, NFC, USB-C

Muuta: Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija kyljessä

Pääkamera: 64 MP, F/1.79, 0.7μm 4-in-1

Ultralaajakulma: 8MP, F/2.2, 1.12μm

Telekamera: 5 MP, F/2.4,1.12μm

Etukamera: 20 / 16 MP

Mitat: 160.53mm x 75.72mm x 6.81mm, 159g (Mi 11 Lite 5G), 157g (Mi 11 Lite)

Värit: Truffle Black, Mint Green,Citrus Yellow (Mi 11 Lite 5G), Boba Black, Bubblegum Blue,Peach Pink (Mi 11 Lite)

Xiaomi on panostanut erityisesti kameroihin, joka ei voi jäädä huomaamatta, kun puhelinta tarkastelee takaapäin.Takakannen yläosa on käytännössä kokonaan kamera-aluetta.Pääkamerana toimii suuri 50 megapikselin Samsungin ISOCELL GN2 -sensori, joka on kooltaan 1/1.12 tuumaa. Pääkameran luvataan tuottavan kirkkaita otoksi vähäisessä valaistuksessa. Lisäksi puhelimessa käytetään monipisteistä ToF-lasertarkennusta, jonka kerrotaan nopeuttavan tarkennusta.Tämän parina on kaksi muutakin "pääkameraa". Vierellä on 48 megapikselin 5x optiseen zoomiin kykenevä periskooppikamera. Hybrid-zoom yltää 10x lukemaan ja digitaalisesti voi kuvata 120x asti. Kolmantena kamera löytyy 48 megapikselin ultralaajakulmakamera, jolla voi kuvata 128° alueen. Kumpikin hyödyntää Sony IMX586 -sensoria, joten kuvanlaadun voi olettaa olevan hyvin lähellä toisiaan.Videon osalta kaikki kamerat kykenevät 8K 24 fps:n kuvaan.Kamera-alueeseen on sijoitettu myös pieni näyttö, jonka ideana on tarjota muutamia hyödyllisiä tietoja, kuten ajan ja ilmoitukset. Näyttöä voi myös hyödyntää selfieitä ottaessa takakameroilla.Mi 11 Ultran edessä on käytännössä samanlainen näyttö kuin Mi 11 -mallissa. Samsungin valmistama AMOLED-näyttö on kooltaan 6,81-tuumainen ja se toimii WQHD+ -resoluutiolla sekä 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 1700 nitiin. Tuettuna näytössä ovat Dolby Vision ja HDR10+. Päällysteenä käytetään Corning Gorilla Glass Victus -lasia.Takaa puhelin on keraamia ja puhelin on saanut IP68-luokituksen. Xiaomi testasi puhelimen vedenkestävyyttä upottamalla puhelimen 1,5 metriin 30 minuutin ajaksi. Värivaihtoehdot ovat valkoinen Ceramic White ja musta Ceramic Black.Videoita katsellessa voi käyttää Harman Kardonin säätämiä stereokaiuttimia.Tehoa tuottaa tietenkin Qualcommin uusin ja tehokkain Snapdragon 888 -huippupiiri. Tätä viilennetään Xiaomin uudella jäähdytysjärjestelmällä, jonka myötä huipputehot pysyvät käytössä pidempään rasituksen alla.Virtaa toiminnoilla antaa 5000 mAh akku, jonka saa täyteen vain 36 minuutissa 67W langallisella tai langattomalla latauksella.Xiaomi Mi 11 Ultran (12+256GB) eurohinta on 1199 euroa ja se tulee saataville myös Suomessa rajoitetusti.Mi 11i:n tehtävänä on olla edullisempi huipputehokas puhelin. Sen eurohinnat ovat 649 euroa (8+128 GB) ja 699 euroa (8+256 GB).Laite on varustettu Snapdragon 888 -tehopiirillä sekä nopealla LPDDR5-muistilla ja UFS 3.1-tallennustilalla. 5G-yhteyksien lisäksi tarjolla on Wi-Fi 6.Eteen on laitettu tasainen 6,67-tuumainen Samsung E4 AMOLED -näyttö, joka toimii nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella. Kirkkaus yltää 1300 nitiin ja tuettuna on HDR10+. Ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien välityksellä.Puhelimen paksuus on 7,8 mm ja painoa on 196 grammaa. Sisälle on saatu 4520 mAh akku, joka tukee 33W latausta. Tällä akun saa täyteen 52 minuutissa.Kameraosastolla on hieman tullut säästöä. Pääkamerana toimii 108 megapikselin kamera, mutta tämän pariksi on valikoitu 8 megapikselin ultralaajakulma ja 5 megapikselin telekamera. Edessä on 20 megapikselin kamera.Videokuvaus onnistuu pääkameralla 8K-tasolla ja kolmen mikrofonin ansiosta puhelimessa on Audio Zoom -ominaisuus, joka pystyy tarkentamaan tallennettavan äänen kuvattavaan kohteeseen zoomatessa.Mi 11 Lite julkaistiin sekä 4G- että 5G-versiona. Näiden hinnat alkavat 299 eurosta ja 369 eurosta.Kumpikin tarjoaa edessä tasaisen 6,55-tuumaisen AMOLED-näytön Full HD+ -resoluutiolla, 90 hertsin virkistystaajuudella sekä 10-bittisellä väritekniikalla. 5G-versio tarjoaa myös HDR10+ -tuen.Näytön katselun aikana ääntä voi kuunnella stereokaiuttimien kautta.Muihin Mi 11 -sarjan laitteisiin verratessa Mi 11 Lite -puhelimet eivät sisällä Snapdragon 888 -piiriä. Sen sijaan Mi 11 Lite 5G sisältää Snapdragon 780G 5G -piirin ja 4G-versio puolestaan Snapdragon 732G -piirin.RAM-muistia saa 5G-versioon 6 tai 8 gigatavua, mutta 4G-version saa vain 6 gigatavun muistilla. Tallennustilaa Lite 5G:ssä on 128 gigatavua, kun taas 4G-version saa myös 64 gigatavun tallennustilalla.Virtaa toimintoihin antaa 4250 mAh akku, jota voi ladata 33W laturilla.Takana kamerajärjestelmät ovat samat kummassakin. 64 megapikselin pääkameran lisäksi tarjolla on 8 megapikselin ultralaajakulma sekä 5 megapikselin telemakro. Edessä on hieman eroa, sillä 5G:ssä on 20 megapikselin kamera ja 4G-versiossa 16 megapikselin kamera.Puhelimet ovat myös suhteellisen kevyitä, sillä painoa löytyy 159 grammaa ja paksuutta vain 6,81 millimetriä. Mi 11 Lite 5G on päällystetty takaa Corning Gorilla Glass 6 -lasilla ja 4G-versio Gorilla Glass 5 -lasilla.Mi 11 Lite 5G:n värivaihtoehdot ovat Truffle Black, Mint Green ja Citrus Yellow. Mi 11 Liten puolestaan ovat Boba Black, Bubblegum Blue ja Peach Pink.