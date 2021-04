Raportti: Sony dominoi älypuhelinkameroita

Sony ei ole vuosikausiin ollut kovinkaan lähellä kärkeä älypuhelinvalmistajien myyntimääriä mitattaessa, mutta japanilaisyhtiöllä on edelleen erittäin vahva jalansija markkinoihin komponenttien avulla.Sonyn kameraosaaminen on haluttua älypuhelimissa ja sen IMX-sensoreita löytyvät isosta osasta älypuhelimia. Vaikka älypuhelinkameraan yhdistetään usein kamerayhtiöiden, kuten Zeissin tai Hasselblad, niin Sony on tärkeämpi tekijä älypuhelinkameroiden kehityksessä.Tämän vahvistaa myös uusi Strategy Analyticsin raportti , jonka mukaan kasvava älypuhelinkameroiden sensorimarkkina on Sonyn talutushihnassa. Sonylla on markkinoista valtava 46 prosentin osuus, joka kasvoi viime vuoden alusta kahdella prosenttiyksiköllä.Seuraavaksi suurin toimittaja on Samsung LSI, jonka markkinaosuus on 29 prosenttia, aiempaa hieman vähemmän. Samsung on vuosien ajan panostanut vahvasti omiin ISOCELL-sensoreihin, joita onkin löytynyt pääosin yhtiön omista puhelimista.

Kolmantena listalla on OmniVision, jonka osuus oli 10 prosenttia. Tätä pienemmät osuudet mahtuvat Muut-osion 15 prosenttiin.Itse markkinat kasvoivat vuoden takaisesti noin 13 prosenttia ja ovat nyt kokonaisuudessaan noin 12,7 miljardin euron arvoiset.Markkinoiden kasvua suosii se fakta, että älypuhelimissa kameroiden ja siten sensoreiden määrä on kasvanut, mutta toisaalta analyytikkojen mukaan piirivalmistajien toimitusongelmat saattavat haitata myös sensorimyyntiä.