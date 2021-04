Sony kiusoittelee uudella huippupuhelimella

Sony valmistelee parhaillaan uusien Xperia-älypuhelimien julkaisua, joka näillä näkymin tapahtuu ensi viikon keskiviikkona eli 14. huhtikuuta. Yhtiö on päättänyt odotellessa julkaista myös parit videot, joilla lämmitellään uutta huippupuhelimen julkaisua.Erityisesti videoista paljastuu, että uusi, todennäköisesti Sony Xperia 1 III -nimeä kantava, huippulaite pitää sisällään melkoisia kamerakykyjä. Sony viittaa kameraosaamiseen monella tapaa, mutta samalla ohimennen huomioi myös mm. äänentoiston ja pelaamisen.Kameraosaamisesta mainostetaan niin still-otoksia kuin elokuvakameroita, joten laitteelta on syytä odottaa niin laadukkaita kuvia kuin videoita.Hiljattain julkaistun raportin mukaan Sony on kasvattanut entisestään johtoa älypuhelinkameroiden sensorien tuottajana , joten kameraosaamiselle on taatusti myös perusteet.

Valitettavasti videoilla ei nähdä juuri tulevaa laitetta, ehkäpä yhtiö haluaa pitää sen täysin salassa toisin kuin eräät (*köh* OnePlus *köh*), joskin vuotoja on jo nähty Toisella videoista päädytään muistuttamaan katsojaa, että Sonyssa kyse on valtaisasta viihdeimperiumista, joka osaa myös tekniikan. Niinpä elokuvat, musiikki ja pelaaminen yhdistetään laitteeseen olennaisesti.Nyt jäljelle jääkin enää itse laitteen julkaisu, joka siis tapahtuu tasan viikon päästä keskiviikkona.