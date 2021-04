Lenovon huippuluokan Legion Phone Duel 2 -pelipuhelin julkaistu - Erottuvan ulkonäön lisäksi puhelimessa on iso 144Hz AMOLED-näyttö

julkaisi-pelipuhelimen, joka on jatkoa viime vuoden Legion Phone Duel -mallille. Uutuus tarjoaa edeltäjämallin tapaan muutamia erikoisia ominaisuuksia sekä massasta erottuvan ulkonäön.Eteen on laitettu suuri 6,92 tuuman AMOLED (2460 x 1080) HDR 10+ -näyttö. Näyttö toimii erittäin nopealla 144 hertsin virkistystaajuudella sekä 720 hertsin kosketusnäytetaajuudella.Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 888 5G -piiri, jonka pariksi saa jopa 18 gigatavua LPDDR5-muistia ja tallennustilaakin on saatavilla jopa 512 gigatavua. Integroitu Snapdragon X60 5G -modeemi-RF-järjestelmä tarjoaa nopean 5G-suorituskyvyn alle 6 GHz:n ja mmWave-yhteyksillä, mukaan lukien kaksois-5G SIM-yhteydet.Lenovo on panostanut erityisesti laitteen jäähdytykseen. Jäähdyksestä vastaa aktiivinen Twin Turbo-Fan -jäähdytysjärjestelmä, jossa siis käytetään kahta tuuletinta. Piiri on myös sijoitettu laitteessa keskelle, joka mahdollistaa tehokkaamman jäähdyksen.

Legion Phone Duel 2 tekniset tiedot

Näyttö: 6.92" AMOLED, 20.5:9 (2460 x 1080), 8-bit HDR, 144Hz, 720Hz kosketusnäytetaajuus, 800 nitin kirkkaus (max 1300 nitiä), DR10+ -sertifioitu, Corning Gorilla Glass 5

Mitat: 176 x 78.5 x 9.9mm

Paino: 259 grammaa

Värit: Ultimate Black ja Titanium White

Suoritin: Qualcomm Snapdragon 888

RAM: 12GB / 16GB / 18 GB LPDDR5

Tallennustila: 256GB / 512GB UFS 3.1

Akku: 5500mAh (2750mAh x 2), jopa 90W nopea lataus (myydään erikseen); pikalataus: 65W

Käyttöjärjestelmä: ZUI 12.5, Android 11

Takakamerat: 64 MP OmniVision OV64A kuvasensori (f/1.9 aukko, 1.0 μm, 7 lens, 82°), 16 MP laajakulma (f/2.2 aukko, 123°, 1.0 μm), HDR 10+ -videotallennus 4K 30fps, 8K 24 fps

Etukamera: 4MP Samsung GH1+, f/2.0 aukko, 0.7 μm, 5 objektiivi, 84 ̊ , live stream-valmius, 4K 30 tai 60 fps

Muuta: kahdet etukaiuttimet, sormenjälkilukija, Octa-Trigger-ohjainpainikkeet

Pelikokemusta varten puhelimeen on luotu kahdeksan virtuaalista näppäintä eri puolelle puhelinta. Näiden Octa-Triggers -painikkeiden kerrotaan sijoittuvan täydellisesti pelaajan luonnolliseen otteeseen älypuhelimessa, kun sitä pidetään vaakasuorassa. Pelituntumaa parantaa myös Dual HaptiX -värinä.Takakamerat ovat sijoitettu takapaneelin keskelle. Kuvaaminen onnistuu 64 megapikselin pääkameralla sekä 16 megapikselin 123 asteen ultralaajakulmakameralla. Videon osalta voi kuvata HDR 10+ 4K 30fps -videota.Etukamera on edeltäjän tapaan sijoitettu keskelle runkoa. Se nousee ylös ja sopii hyvin striimaukseen pelaamisen yhteydessä. Kamera tarjoaa tarkkuutta 44 megapikselillä ja automaattitarkennuksella 84 asteen näkymällä. Etukamera kykenee myös 4K 60fps -videokuvaukseen.Virtaa kaikkiin toimintoihin antaa 5500 mAh:n kaksoisakku. Kumpikin 2750 mAh:n akku on sijoitettu keskusyksikön molemmille puolille ja näiden lataaminen onnistuu jopa 90W teholla kahden USB-C -liitännän kautta. Tällainen tehokas laturi täytyy kuitenkin ostaa erikseen.Lenovo Legion Phone Duel 2 on saatavilla Suomessa toukokuun puolivälissä. 16 Gt / 512 Gt:n muistivaihtoehdolla ja lataustelakalla puhelimen hinta on alkaen 999 euroa. 12 Gt / 256 Gt:n muistivaihtoehdolla ilman latauslaitetta alkaen 799 euroa.