Huawein ja Honorin Android 11 -päivityksiä tuskin tulee: EMUI 11 onkin vain Android 10

EMUI 11 ei pohjaudu uusimpaan Androidiin, vaan aiempaan, vuonna 2019 julkaistuun Android 10:iin

Monija sen aiemman sisarbrändinkännykän omistava on saattanut ilahtua viime kuukausina, kun puhelimeen on ilmestynyt uusi, iso päivitys. Valitettavasti päivitys ei olekaan ihan niin iso kuin nimestä voisi päätellä.on Huawein Android-käyttöliittymä ja tähän saakka sen nimeäminen on tiukasti noudatellut Androidin versionumerointia sekaannusten välttämiseksi. Mutta koska Huawein tilanne kännykkäbisneksessä on nyt erittäin haastava , on yhtiö syystä tai toisesta päättänyt ottaa irtioton tähän käytäntöön.Talven ja kevään 2020-2021 mittaan useisiin Huawein ja Honorin puhelimiin on julkaistu-päivitys, joka on sinänsä merkittävä päivitys puhelimen käyttöjärjestelmään. Mutta

Johtuen pakotteista ja Huawein tukalasta asemasta markkinalla, lienee realistista päätellä, että Android 11:een pohjautuvaa päivitystä Huawein puhelimille tuskin on tulossakaan. Sen sijaan yhtiö panostaa omaan käyttöjärjestelmäänsä,:ään, jonka se aikoo päivittää miljooniin vanhoihinkin myymiinsä laitteisiin.Honorin osalta tietysti tilanne on sikäli mielenkiintoinen, että Huawei myi Honorin liiketoiminnot hiljattain. Se, millaisen linjan uusi Honor ottaa päivitysten ja käyttöjärjestelmävalintojen suhteen, vaikuttaa olevan edelleen täysin kysymysmerkki. Lisäksi on epäselvää, onko aiemmin myytyjen Honor-mallien päivitys uuden yhtiön vaiko Huawein vastuulla.Seuraamme sitä, miten puhelinmalleihin saapuu uusi Android jatkuvasti päivittyvässä Android 11 -päivitysseurannassamme