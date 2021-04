CNN: Huawei menetti asemansa - ja saattaa olla, ettei se koskaan enää saavuta sitä uudestaan

arvioi teknologiayhtiötilannetta Yhdysvaltain pakotteiden jälkeisessä maailmassa. Yhtiö ehti hetkeksi nousta maailman suurimmaksi kännykkävalmistajaksi, mutta menetti asemansa nopeasti.Huawei saavutti tavoitteensa viime vuonna, kun yhtiö onnistui vuosien kasvun jälkeen olemaan hetken aikaa maailman suurin matkapuhelinyhtiö , ohittaen sekäettäpuhelinten kappalemääräisessä myynnissä. Sen jälkeen syöksylasku on ollut huimaa. Taustalla ovat tietysti Yhdysvaltain pakotteet , jotka ovat estäneet Huaweita saamasta amerikkalaiseen teknologiaan pohjautuvia piirejä tuotteisiinsa sekä sulkemaan yhtiön ulos Android-leiristä.

Huawein markkinaromahdus on tapahtunut myös Kiinassa, jossa yhtiö sielläkin tipahti ykköspaikalta , vaikka maassa myytävissä Android-luureissa ei Googlen palveluita muutenkaan käytetä.Menetetyt markkinaosuudet ovat löytäneet nopeasti itselleen ottajat. Kiinalaisista yhtiöistä sekäettäovat tunkeneet vahvasti aiemmin Huawein aiemmin hallitsemille markkinoille. Xiaomin rummutukselta tuskin on voinut Suomessakaan välttyä, sen verran kovalla vauhdilla yhtiö on pyrkinyt nappaamaan Huawein jättämää aukkoa itselleen. Lisäksi kiinalaisenomistamaon sekin kärkkynyt ahneesti jaossa oleville markkinoille. OPPO puolestaan on luottanut sisarbrändinsävoimaan markkinaosuuksien taistelussa Euroopassa. CNN:n haastattelemat analyytikot eivät usko Huawein mahdollisuuksiin napata markkinaosuuttaan takaisin, vaikka yhtiö aikanaan pääsisikin eroon Yhdysvaltain kauppapakotteista. Etenkään, kun yhtiö kappalemääräisestä myynnistä 40 prosentin osuudesta vastannutTästä huolimatta Huawei onnistui puristamaan itselleen kasvua viime vuonnakin. Kasvu tosin syntyi muista kuin kännyköistä: yhtiön läppärit, tabletit ja erilaiset lisävarusteet, kuten älykellot ja aktiivisuusrannekkeet kävivät kaupaksi viime vuonnakin. Kasvu syntyi pääasiassa Kiinassa, muilla alueilla liikevaihto laski kokonaisuudessaan.