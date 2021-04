Tältä näyttää tuleva Samsung Galaxy S21 FE -puhelin - tasainen näyttö ja takaa muovia

julkaisi viime syksynä Galaxy S -mallistoon Galaxy S20 FE -mallin, jolla Samsung pyrki tuomaan huippulaitteiden ominaisuuksia edullisempaan hintaluokkaan. Samsung on kehittämässä parhaillaan vastaavaa FE-versiota Galaxy S21 -mallistoon ja nyt tästä kyseisestä puhelimesta on paljastunut Voice.com -sivuston toimesta ensimmäiset kuvat Ensimmäiset kuvat paljastavat Galaxy S21 FE:n muotoilun olevan hyvin pitkälti samanlainen muiden Galaxy S21 -mallien kanssa. Tämän huomaa kamera-alueesta.Galaxy S21 FE:n taakse on laitettu kolme kameraa. Tarkempia tietoja näistä ei paljastettu, mutta oletettavasti pääkameran lisäksi vaihtoehtoja tarjoavat ultralaajakulma sekä telekamera. Voidaan myös olettaa, että kamerajärjestelmä on hieman heikompi kuin muut Galaxy S21 -sarjan vastaavat.

Galaxy S21 FE -malliin on luvassa kolme takakameraa. Kuva: voice.com.

Eteen on luvassa tasainen näyttö ja takaa puhelin on muovia. Kuva: voice.com

Vuodon mukaan Galaxy S21 FE:n mitat ovat 155.7 x 74.5 x 7.9 mm (kameroiden kohdalta paksuus 9,3 mm). FE-malli on siis hieman isompi kuin S21-perusmalli, mutta pienempi kuin S21+. S21 FE:n kerrotaan käyttävän takakuoren osalta eräänlaista muovimateriaalia, mutta runko on alumiinia. Rakenne oletettavasti saa myös IP68-luokituksen edeltäjän tapaan.Eteen on luvassa noin 6,4-tuumainen tasainen näyttö, jonka yläreunan keskellä on reikä etukameralle. S20 FE -mallissa AMOLED-näytössä käytetään Full HD+ -resoluutiota ja 120 hertsin virkistystaajuutta, joten todennäköisesti vastaavat nähdään myös S21 FE:ssä.S21 FE:n odotetaan tarjoavan myös huippuluokan suorituskykyä, mutta näistä ei vielä ole sen tarkempaa tietoa. Hinnaksi veikkaillaan noin 700 - 800 euroa.