Arvostelu: OnePlus Watch - Iso, tylsä ja buginen

Arvostelussa OnePlus Watch

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Edullinen, hurja akkukesto ja laadukkaista tuotteista tuttu yhtiö. Mikä oikein voisi mennä pieleen? Näin moni ajatteli, kun OnePlus vihdoin julkisti yhtiön ensimmäisen älykellon, OnePlus Watchin. OnePlus Watch saapui testiimme hieman ennen sen virallista julkistusta ja odotimmekin älykellolta varsin paljon. Valitettavasti tällä kertaa vastassa on malliesimerkki markkinoille kiirehditystä tuotteesta, joka on tehty vain siksi, että joku johtoportaassa päätti, että sellainen tarvitaan. Tekniset tiedot Paino:

45 grammaa (ilman ranneketta)

Materiaali:

Ruostumaton teräs (perusmalli) tai koboltti (erikoismalli)

tai koboltti Koko:

46,4 mm (pyöreä) , 10,9 mm paksu (mitat ilman rannekkeen kiinnityskohtia)

, 10,9 mm paksu Näyttö:

1,39” 454 x 454 pikseliä, AMOLED

Akku:

402 mAh (valmistajan ilmoittama akkukesto max 14 vrk)

Tallennustilaa:

4 gigatavua

Ranneke:

Muovia (Euroopassa myytävä perusmalli) , nahkaa (erikoismalli)

, nahkaa Muuta:

Käytännössä vaatii Android-puhelimen kumppanikseen;; vesitiivis (IP68), sopii uintiin, sisäänrakennettu GPS

Hinta:

159 euroa Ulkonäkö ja tyyli

OnePlus Watchia myydään kahtena versiona, joista perusversiota on saatavilla ainoastaan täysmustana. Testilaitteenamme oli nimenomaan tämä perusversio. Kellon muotoilua voi kutsua joko ajattomaksi - tai tylsäksi. Makuasia.

Aivan ensimmäisenä kello pujotettiin ranteeseen. Tässä kohtaa tietysti heräsi pohdinta siitä, miksi yli sata vuotta käytössä ollut tapa kiinnittää rannekello käteen on pitänyt muuttaa hankalampaan suuntaan - mutta tässä suhteessa OnePlus Watch ei ole poikkeus. Useat älykellojen valmistajat ovat viritelleet omia tapojaan kellon kiinnitysmekanismille, jotta sykettä mittaava kello pysyisi ranteessa mahdollisimman napakasti. Näppärästi pois ottaminen ja takaisin ranteeseen pukeminen ei ole todellakaan tämän kellon ydintehtävä, mutta asia ärsytti silti testin aikana, etenkin saunan jälkeen.

OnePlus on päättänyt, että tuotteesta on vain yksi koko myynnissä. Selkeä valinta sinänsä, mutta… OnePlus Watch on iso. Oikeastaan valtava. Se on yksi isoimpia älykelloja markkinoilla, vaikka rakenne onkin sinänsä siroksi muotoiltu. Kysymys on toki vain millimetreistä moniin muihin kelloihin verrattuna, mutta rannekellon kohdalla millitkin todellakin merkitsevät paljon. Tällaisena suomalaisittan pätkänä, pienikokoisena ihmisenä, kello oli ranteessa vaivaannuttavan iso. Sirokokoiselle naiselle OnePlus Watch olisi yksinkertaisesti aivan liian iso. Testaamalla 17-vuotiaan käteen kelloa, piti kello siirtää pitkälle kohti kyynärtaivetta, jotta Watch olisi ollut tiukalla, sillä rannekkeen kiinnitysreiät eivät nekään mahdollista kapearanteiselle kellon käyttöä. Omaan ranteeseeni kello kyllä meni, mutta se tuntui parin ensimmäisen päivän ajan naurettavan isolta. Ajan kanssa siihen tottui, mutta aavistuksen sirompi rakenne olisi silti toivottavaa - nyt kello sopii lähinnä isorakenteisille miehille. Näyttö

Safiirilasilla varustettu näyttö on OnePlus Watchissa 1,39 tuumainen AMOLED-näyttö, jonka tarkkuutena on 454 x 454 pikseliä. Näyttö on miellyttävän kirkas ja sitä pystyy kirkkaimmalla asetuksella käyttämään sujuvasti myös suorassa auringonpaisteessa. Kellotaulun kosketusnäyttö on mukavan nopea ja reagoi toimintoihin sähäkästi. Myöskään virhepainalluksia ei testissämme syntynyt, vaikka näyttö onkin sivuille kaareutuva. Näyttö on kellon koosta johtuen varsin iso älykellon näytöksi, joka on tietysti ison fyysisen koon hyvä puoli. Lisäksi reunukset on saatu häivytettyä kohtuullisen kapeiksi, joten kokoa on käytetty siinä mielessä fiksusti. Akkukesto OnePlus päätti tehdä kelloaan varten kokonaan oman käyttöjärjestelmän sen sijaan, että yhtiö olisi käyttänyt Googlen Wear OS -käyttöjärjestelmää - tai jotain muuta olemassa olevaa käyttöjärjestelmää. Syyksi tähän kerrottiin merkittävästi parempi akkukesto, joka omalla toteutuksella voitaisiin saavuttaa. Yhtiö puhuu jopa kahden viikon akkukestosta kellon 402 mAh akulle, mutta spekseissä rauhoittelee odotuksia hieman viittaamalla viikon, jopa kahden mittaiseen akkukestoon. Emme ehtineet testaamaan kelloa niin kauaa, että tähän olisi saatu varmistusta, mutta kellon testijakson aikana päädyimme siihen päätelmään, että testikäytössä akku tulisi kestämään noin 8-10 vuorokauden ajan. Yli viikon mittainen akkukesto on erinomainen tulos älykellojen saralla, jossa osaa kelloista pitää ladata parin päivän välein.

Lisäksi OnePlus Watch latautuu sähäkästi, kuten yhtiön tuotteilta sopii odottaakin. 20 minuutin latauksella OnePlus kehuu kellon saavan tarpeeksi virtaa viikon käyttöön.

Lataus itsessään on toteutettu mallikkaasti: mukana toimitetaan pieni laturi, johon kello napsahtaa magneetilla kuin itsestään. Mukana ei kuitenkaan toimiteta varsinaista laturia, vaan pistokkeeseen liitettävä laturiosa pitää olla omasta takaa. Käytännössä mikä tahansa USB-liitännällä varustettu laturi riittää, tosin OnePlussan omilla latureilla lataus on nopeinta. Käyttöliittymä ja suorituskyky Kellon oma käyttöliittymä on varsin selkeästi toteutettu: toiminta on loogista ja selkeää ja kaikki tarvittavat toiminnot löytyvät ilman ihmeempää etsiskelyä. Lisäksi toisen fyysisen näppäimen voi ohjelmoida sen mukaan mihin sitä eniten tarvitsee käyttöönsä. OnePlus Watch oli sinänsä erittäin miellyttävä käytössä, että se ei hidastellut minkään toimintojen kanssa, vaan kaikki kellossa tapahtuva toiminta tapahtui erittäin nopeasti ja reippaasti. Tässä suhteessa oman käyttöjärjestelmän valinta onkin kenties ollut juuri oikea valinta. Toiminnot

Toimintojen osalta OnePlus Watchista löytyvät kaikki perustoiminnot, jotka käytännössä kaikista ranteeseen puettavista älylaitteista nykyisin löytyvät: mukana ovat mm. sykkeen mittaus, unen seuranta, askelmittari, happisaturaation mittaus (SpO2) sekä stressitason mittaus. Toiminnot ovat pitkälti oletuksena päällä ja erilaiset mittaukset tapahtuvat jatkuvasti taustalla, aivan kuten pitääkin. Näiden osalta OnePlus Watch ei juurikaan eroa kilpailijoistaan mitenkään: samat toiminnot löytyvät niin 30 euron aktiivisuusrannekkeesta kuin 500 euron urheilukellostakin. Urheilun tueksi kellosta löytyy kuitenkin hyvänä lisänä oma GPS, jota aktiivisuusrannekkeissa tai edullisimmissa älykelloissa ei yleensä ole. Sisäänrakennetun GPS:n ansiosta kelloa voi käyttää lenkillä myös ilman puhelinta, sen tallettaessa reitin muistiinsa. OnePlus Watch ja juoksulenkki Pistin kellon testiin kahdelle noin 5 kilometrin mittaiselle, suhteellisen kevyelle juoksulenkille ja samalla mittasin lenkin myös sykevyöllä ja vanhalla kunnon Sports Tracker -sovelluksella, jotta saisin lenkistä vertailukelpoista dataa.

Tässä testissä itseäni kiinnosti etenkin sykkeen seuranta verrattuna sykevyöhön. On yleisesti tunnettu tosiasia, että ranteesta sykkeen mittaavat kellot eivät ole koskaan niin tarkkoja mittauksissaan kuin oikealla sykevyöllä mitatut tulokset. Lisäbonuksena itselläni on (täysin vaaraton) sydämen oire, joka nostaa usein hetkellisesti sykkeen tappiin, vaikka se ei suorituksessa tai jaksamisessa näykään millään tavalla, mutta ilmenee sykekäyrissä usein varsin mielenkiintoisilla tavoilla.

Toinen testilenkeistä tuotti mielenkiintoista dataa. Sekä sykevyö että OnePlus Watch antoivat pitkälti samankaltaisia tuloksia sykkeestä, mutta merkittävä ero syntyi siitä, että OnePlus Watch reagoi sykkeen muutoksiin sykevyötä hitaammin. Viiveen vuoksi sekä sykkeen “kuopat” (esim. pysähdykset liikennevaloissa) sekä piikit (nopeat kiskaisut lenkillä) jäivät kellolta usein havaitsematta. Keskiarvotulokset olivat kuitenkin pitkälti yhtenevät sekä sykevyön että OnePlus Watchin mittaamina, joten kokonaiskuvan saamiseen Watchin tarkkuus riittää hyvin. Mutta jos tarkoitus on treenata tiukasti tietyllä hyvin kapealla sykevälillä, ei OnePlus Watchin tarkkuus enää riitä. Toki, kelloa ei ole urheilukellona markkinoitukaan. Ongelmallisempi tilanne oli se, että jostain syystä OnePlus Watchin GPS ei ollut ihan kartalla toisen lenkin alussa. Kartan perusteella se jätti piirtämättä lenkin ensimmäiset 1,3 kilometriä, vaikkakin yhteenvedossa lenkin pituus ilmoitettiinkin lähes oikein (matkasta puuttuu noin 500 m). Tämä on jo merkittävä ongelma, jos tarkoitus on treenata tiettyä matkaa - tai ylipäätään haluaa tarkkaa tietoa omasta liikunnastaan. Lisäksi OnePlus Watchista ei löydy juurikaan valmennusohjelmia, joiden mukaan treeniä voisi tehdä tiettyjä tavoitteita kohti. Omia tavoitteita kullekin lenkille voi toki asettaa, mutta järjestelmällisen kunnon kohottamiseen työkaluja ei ole. Tavoitteellista treeniä tekevälle OnePlus Watch ei mitä ilmeisimmin sovi. Tosin oletettavaa on, että GPS-ongelmaan löytyy ratkaisu tulevista ohjelmistopäivityksistä, mutta tässä ennen julkaisua käytetyssä ohjelmistoversiossa ongelma oli hyvinkin ärsyttävä. Puhelimen ohjaaminen Puhelimeen asennetaan OnePlus Watchin kaveriksi OnePlus Health -sovellus. Sovelluksen kautta kello paritetaan yhteen sovelluksen kanssa, jolloin ne toimivat suhteellisen mukavasti keskenään yhdessä. Sovelluksesta voi valita varsin tarkkaan mm. mistä puhelimeen saapuneista ilmoituksista annetaan ilmoitus myös kelloon. Itselleni saapuivat kelloon sekä WhatsAppin viestit että perinteiset tekstiviestit. Näppäränä lisäbonuksena suoraan kellotaulusta voi pikavastata mm. WhatsApp -viesteihin valmiiksi luotuja pohjia, kuten “Palaan asiaan pian” jne.

Myös puhelimessa toistettavaa musiikkia voi säätää kellon kautta: Spotifyn biisejä voi hyppiä eteen- ja taaksepäin ja lisäksi puhelimen musiikin äänenvoimakkuutta voi säätää suoraan kellon kautta. Musiikin kontrollointi tapahtuu sovelluksesta riippumatta, eli kelloon itseensä ei asenneta lainkaan musiikkisovelluksia, vaan se ohjaa puhtaasti puhelimella tapahtuvaa toistoa. Tämä toimi mainiosti myös äänikirjojen kuuntelun osalta. Näppäränä pienenä lisänä kellosta löytyy myös “etsi puhelimeni” -ominaisuus, joka toimii kuten pitääkin. Se auttaa löytämään hukkuneen puhelimen kotoa ja tarvittaessa pistää puhelimen soittamaan merkkiääntä, vaikka puhelin olisikin äänettömällä. Muut ominaisuudet Muilta osin OnePlus Watch on hyvin pelkistetty toiminnoiltaan. On vaikea sanoa, onko se lopulta vain kellon muotoinen aktiivisuusranneke vai “oikea” älykello. Sinänsä kaikki perusasiat mitä älykellolta vaaditaan, löytyvät siitä, mutta mitään hienoa ekstraa siihen ei ole paketoitu mukaan. Vakavasti otettavaksi urheilukelloksi siitä ei ole, johtuen sykkeen mittauksen lievästä epätarkkuudesta sekä valmennusohjelmien puutteesta. Lisää sovelluksia sille ei ainakaan toistaiseksi saa hankittua, sillä kello on OnePlussan omaa käyttöjärjestelmää käyttävä, jolle ulkopuolisia sovelluksia ei vielä ole saatavilla. Lähimaksamiseen OnePlus Watch ei myöskään taivu, joka on omassa käytössäni varsin merkittävä puute. OnePlus Health -sovellus Kellon kumppaniksi luotu OnePlus Health -sovellus haiskahti testijakson aikana erittäin pahasti betaversiolta. Se kyllä toimi, mutta jotenkin sovelluksesta paistoi läpi sen tietynlainen “tämä on nyt ensimmäinen versiomme” -fiilis. Lisäksi sovellus lakkasi ensimmäisen päivän jälkeen välittämästä tietoja Google Fitille, vaikka se oli Fitin kanssa yhdistetty. Koska etenkin Android-maailmassa Google Fit toimii useiden eri sovellusten käytävänä, jolla ne saavat liikuntatietoa itselleen, oli tämä hieman ongelmallinen tilanne. Lisäksi omien treenitietojen tarkastelu oli erittäin perustasolla, eikä mitenkään vastannut “oikeiden” urheilusovellusten laajuutta tietojen seurantaan ja analysointiin.

Muilta osin sovellus vastasi pitkälti monen muunkin valmistajan näkemystä älykellon sovelluksesta: päänäkymästä sai hyvin selville sen hetkiset tiedot, kuten sykkeen, askelmäärät, jne. Yhteenveto OnePlus Watch on edullinen ja hyvällä akkukestolla varustettu älykello, joka on monella tapaa täysin yllätyksetön, jopa hieman tylsä. Sen suurin ongelma on sen keskeneräinen ohjelmisto, joka näkyy etenkin puhelimen puolella olevassa OnePlus Health -ohjelmassa. Lisäksi GPS:n yhdistymisessä oleva viive pitäisi joko kertoa selkeästi ennen treenin aloittamista (“odota,. haetaan satelliitteja”) tai vielä mieluummin, korjata ohjelmallisesti esim nappaamalla GPS-paikannus suoraan puhelimesta käyttöön. Kellossa itsessään näitä softaongelmia ei näkynyt, vaan ongelma oli nimenomaan Android-sovelluksen puolella. Applen puhelimia käyttävälle sovellusta ei ole lainkaan saatavilla, joten omenaihmisten kannattaa tämä kello jättää suosiolla väliin. Vaikka OnePlus saisikin lähiaikoina OnePlus Health -ohjelmistonsa kuntoon, on OnePlus Watchin potentiaalinen asiakaskunta silti varsin rajallinen. OnePlus Watch sopii mielestäni parhaiten heille, ketkä ovat aktiivisuusrannekkeidenkin potentiaalisia ostajia: terveydestään ja liikkumisestaan kiinnostuneet, joita ei kuitenkaan tavoitteellinen treenaaminen kiinnosta. Myös suuren koon kanssa pitää olla sinut - ja kellon pitää tietysti sopia myös oman ranteen paksuuteen. OnePlus Watch on sinänsä hyvä ensimmäinen yritys älykellojen maailmaan OnePlussalta, mutta toteutus kärsii selkeästi lastentaudeista. Lisäksi yhtiöllä on selkeästi vaikeuksia hahmottaa sitä, mitä se haluaa kellon olevan. OnePlus Watch ei oikein ole älykello, johtuen sovellusten puutteesta. Oikeaksi urheilukelloksi siitä ei myöskään ole. Aktiivisuusrannekkeeksi se on liian iso. Se asemoituu johonkin näiden kolmen väliin, ollen vähän kaikkea, muttei mitään täydellisesti. Jos etsit oikeaa älykelloa Androidin kumppaniksi, kannattaa suunnata katse Wear OS -malleihin. Aktiiviurheilijoille oikea valinta löytynee oikeiden urheilukellojen saralta.