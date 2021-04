Päivän diili: Xiaomin edullinen Redmi Note 9T 5G-puhelin nyt vain 149 euroa

Päivän diili

5G-yhteydet toimivat jo useissa puhelinmalleissa ja näitä nopeita yhteyksiä päästään käyttämään myös edullisissa puhelimissa. Hyvänä esimerkkinä toimii Xiaomin puhelin.Xiaomi Redmi Note 9T maksaa nyt vain 149 euroa , kun viime aikoina puhelinta on saanut noin 199 eurolla. Kyseinen puhelin tuli Suomessa myyntiin 249 eurolla tammikuun aikana.Puhelimen sisällä on MediaTekin Dimensity 800U -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa myöskin 5G-yhteydet. Virtaa antaa puolestaan 5000 mAh akku.Puhelimen edessä on 6,53-tuumainen Full HD+ -näyttö ja taakse on laitettu kohtuullisen hyvä 48 megapikselin pääkamera. Muita ominaisuuksia ovat stereokaiuttimet, 3.5 mm:n kuulokeliitäntä sekä sormenjälkilukija.Lisätietoa puhelimesta saa Puhelinvertailun arvostelusta

Tarjous löytyy Powerilta ja DNA:lta.