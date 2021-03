Testissä Xiaomi Redmi Note 9T: Edullinen akkukunkku 5G:llä

Arvostelussa Xiaomi Redmi Note 9T

Nyt testattavana oleva kiinalaisen Xiaomin Redmi Note 9T jakaa muutamia keskeisiä ominaisuuksia hiljattain testatun Poco M3 -puhelinmallin kanssa. Eroa näiden kahden laitteen välillä myös on. Redmi Note 9T on 100 euroa kalliimpi ja se hyödyntää tehokkaampaa järjestelmäpiiriä, jonka myötä puhelin tukee myöskin uuden sukupolven nopeuksia 5G-yhteyksien muodossa. Redmin muihin ominaisuuksiin lukeutuvat isohko Full HD+ -näyttö, stereokaiuttimet, kolmoiskamerajärjestelmä ja hyvä akunkesto. Xiaomilta löytyy tässä hintaluokassa myös muuta vaihtoehtoa, joten kannattaako Redmi Note 9T ostaa? Tekniset tiedot Rakenne:

Muovia

Näyttö:

6.53" DotDisplay IPS LCD, Full HD+ (2340 x 1080), 19.5:9, 60Hz, 450 nits, Gorilla Glass 5

Mitat:

161.9 x 77.2 x 9.0 mm

Paino:

199 grammaa

Suoritin:

MediaTek Dimensity 800U, Mali-G57

RAM:

4 gigatavua, LPDDR4X

Tallennustila:

64 gigatavua, UFS 2.1

Käyttöjärjestelmä:

Android 10 + MIUI 12 (Tietoturva: 1. helmikuuta 2021)

Pääkamera:

48 MP, 1/2", f/1.79, 6P lens, AF, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 4K 30fps

Syvyyskamera:

2MP, 1.75μm, f/2.4

Makrokamera:

2MP, 1.75µm, f/2.4, FF

Etukamera:

13 MP, 1.12μm, f/2.25, 5P lens, Full HD 30 fps

Akku:

5000 mAh, 18W lataus, 22.5W laturi pakkauksessa

Liitännät ja yhteydet:

USB-C, 3.5 mm kuulokeliitäntä, Bluetooth 5.0, NFC, 5G

Muuta:

Stereokaiuttimet, sormenjälkilukija kyljessä, infrapunalähetin, muovikuori pakkauksessa

Värit:

Yönmusta ja purppura

Suositushinta:

249 euroa Näyttö Alussa todettu yhteys Poco M3 -puhelimeen ilmenee heti näyttöä katsoessa, sillä Redmin näyttö on käytännössä identtinen. Näyttö on toki hieman kirkkaampi ja sen suojana on Gorilla Glass 5 -lasi, kun Poco M3:ssa on Gorilla Glass 3 -lasi.

Full HD+ -resoluutiolla ja 60 hertsin virkistystaajuudella varustettu Redmin näyttö on toimiva ratkaisu. Kirkkaus on ok, mutta saattaa aiheuttaa ongelmia näkyvyydessä kirkkaassa valaistuksessa. Toki korkeampi virkistystaajuus olisi tietenkin mukava olla, sillä esimerkiksi lähes samassa hintaluokassa pyörivä Poco X3 NFC tarjoaa jo 120 hertsin virkistystaajuuden. Toinen Xiaomin puhelin, jossa on 120 hertsin virkistystaajuus on Mi 10T Lite. Tätä puhelinta saa noin 249 eurolla. Näyttö sopii kuitenkin hyvin esimerkiksi YouTube-videoiden katseluun ja tätä kokemusta on parantamassa stereokaiuttimet, joita ei kovin monesta puhelinmallista löydy. Kaiuttimet eivät tarjoa äänenlaadultaan parasta mahdollista, mutta ne tarjoavat kuitenkin selkeästi paremman kokemuksen kuin yhden kaiuttimen puhelimet, kuten Galaxy A42 5G.

Ääntä voi myös kuunnella perinteisen 3.5 mm:n kuulokeliitännän kautta, joka on aina mukava lisä, vaikka itse sellaista ei juuri enää tule käytettyä. Redmi on rakenteeltaan muovia. Tässä puhelimessa muovi on kuitenkin hieman kuvioitua, joka tarjoaa hyvällä tavalla mielenkiintoisen tunteen sormille, joten puhelin tuntuu kokonaisuutena hieman kalliimmalta, mitä se oikeasti on. Mustaan väriin ei myöskään jää pahemmin sormenjälkiä, joka on hyvä asia.

Puhelimen oikealla kyljellä olevat painikkeet tuntuvat laadukkailta, sillä ne antavat selvän vastineen painettaessa. Kyljen virtapainike toimii myös sormenjälkilukijana, joka toimii nopeasti ja varmasti. Yleensä edullisemman hintaluokan puhelimissa säästetään muutamissa jutuissa. Yksi näistä on värinämoottori. Tässä puhelimessa värinämoottori on kohtalaisen hyvällä tasolla. Se tarjoaa selkeästi parempaa vastinetta verratessa esimerkiksi Poco M3- ja Galaxy A42 5G-puhelimiin. Suorituskyky MediaTekin järjestelmäpiirejä ei juuri Suomessa myytävissä puhelimissa löydy, mutta tässä sellainen on. MediaTekin Dimensity 800U -piiri tarjoaa myöskin edulliseen hintaluokkaan 5G-yhteydet. Puhelimessa voidaan käyttää kahta 5G SIM-korttia sekä muistikorttia yhtäaikaa. Tämä on yksi puhelimen erikoisuuksista. Tehot ovat hyvällä tasolla, mutta piiri häviää esimerkiksi hiukan suorituskyvyssä esimerkiksi Galaxy A42 5G:ssä käytettävälle Snapdragon 750G -piirille. Suorituskyky ei kuitenkaan ole ongelma, vaan käytännössä kaikki toiminnot toimivat rivakasti. Myöskään pelaamisen kohdalla ei tullut vastaan ongelmia. Toki 4 gigatavun RAM-muisti saattaa loppua nopeasti kesken, mikäli vaihdat useiden sovellusten kesken. Testilaitteessa löytyy 128 gigatavua tallennustilaa, mutta Suomessa on myynnissä vain 64 gigatavun versio. Tätä tallennustilan määrää voidaan pitää miinuksena, sillä tässä hintaluokassa löytyy puhelimia 128 gigatavun tallennustilalla. Jo mainitussa Mi 10T Litessa on Snapdragon 750G -piiri sekä 128 gigatavun verran tallennustilaa. Akku Sisälle on laitettu 5000 mAh akku, joka tarjoaa laadukasta akunkestoa. Virtaa riittää helposti vähintään yhden vuorokauden ajan ja riippuen käytöstä sillä voi pärjätä parin vuorokauden ajan tai enemmän. Akunkesto onkin tämän puhelimen vahvuuksia. Puhelin ladataan pohjassa olevan USB-C -liitännän kautta 18W latauksella. Pakkauksessa toimitettava laturi lataa puhelimen tyhjästä täyteen noin parissa tunnissa. Latausnopeus ei ole paras mahdollinen. Kamerat Kamerat ovat suurin säästön kohde Redmi Note 9T:ssä. 48 megapikselin pääkamera tekee laadukasta jälkeä valoisaan aikaan. Kuvissa on hyvin yksityiskohtia ja yleisesti niitä kehtaa jakaa sosiaalisessa mediassa.

Tulitukea ei kuvaukseen heru muiden kameroiden osalta, sillä pääkameran kaverina löytyvät vaatimattomat 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyystunnistus. Nämä ovat mukana lähinnä muodon vuoksi. Sama kaksikko löytyy myös edullisemmasta Poco M3 -mallista. Videon osalta voi pääkameralla kuvata 4K 30fps -videota, joka on laadultaan hyvä, mutta ei sisällä kovinkaan tasaista kuvaa. Itse kameraohjelmisto tarjoaa kohtuullisen hyvän kokemuksen. Eri tilojen välillä vaihtaminen onnistuu helposti, mutta toisinaan ohjelmisto hieman hidastelee siellä täällä. Ohjelmisto ei sisällä muista Xiaomin puhelimista tuttuja hauskoja lisäyksiä esimerkiksi tähtien kuvaamiseen.

Käyttöjärjestelmä Puhelimessa toimii edelleen vanhempi Android 10, jonka päällä Xiaomi on tehnyt omat lisäyksensä MIUI 12 -version muodossa. Xiaomi ei ole antanut minkäänlaista virallista lupausta päivityksistä, mutta Android 11 on oletettavasti jossain vaiheessa puhelimelle tulossa. Testijakson aikana Redmi Note 9T sai yhden päivityksen, joka päivitti puhelimen tietoturvan helmikuulle. Tätä ennen tietoturva oli joulukuulta. Käyttöjärjestelmän päivityksille ei ole Xiaomi antanut virallista lupausta, jota voidaan pitää miinuksena. Tosin monet muutkin valmistajat jättävät tässä hintaluokassa päivitykset vähäiselle huomiolle, mutta Samsung on alkanut kiinnittää näihin enemmän huomiota. Xiaomin näkemys käyttöjärjestelmästä eroaa selkeästi muiden vastaavista. Eron huomaa esimerkiksi kun avaa Viimeaikaiset sovellukset tai pikavalikon näytön yläreunasta. Lisäksi eleohjaus eroaa hieman muista, sillä sovelluksissa voi avata liukuvalikon pyyhkäisemällä näytön yläreunasta. Lisäksi käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita kustomointimahdollisuuksia, sillä käyttöliittymä tukee esimerkiksi kuvakepakkauksia. ei ole kevein käyttöliittymä, joka tuli huomioitua Poco M3:n kohdalla. Käyttöliittymä vaatii riittävästi tehoa sujuvaan käyttöön, jota Redmi Note 9T tarjoaa riittävästi. Tämän puhelimen kohdalla ei siis merkittävää hidastelua esiintynyt. Hinta ja kilpailu Note 9T:n suositushinta on 249 euroa, mutta sitä saa jo 199 eurolla. Puhelin ei siis ole mitenkään kovinkaan kallis, mutta sisältää hintaansa nähden mainioita ominaisuuksia. Samassa hintaluokassa kuitenkin löytyy kovaa kilpailua, etenkin Xiaomilta itseltään. Pariin kertaan arvostelussa mainittu Mi 10T on nimittäin erittäin pätevä vaihtoehto, sillä siinä on Redmiin verratessa nopeampi näyttö, monipuolisemmat kamerat sekä enemmän tallennustilaa. Hintaluokassa pyörivät myös Puhelinvertailun testissä käyneet OnePlussan Nord N10 5G sekä Galaxy A42 5G. Jos 5G-yhteydet eivät ole se tärkein ominaisuus, on Poco X3 NFC muuten monipuolinen puhelin tässä hintaluokassa. Ei sovi myöskään unohtaa, että arvostelun kirjoitushetkellä Xiaomi on jo julkistanut Redmi Note 10 -sarjan puhelimia, jotka myös sijoittuvat hyvin tähän samaan hintahaarukkaan. Yhteenveto Xiaomi on viime aikoina ahkerasti puskenut markkinoille uutta mallia, joista Redmi Note 9T on hyvä esimerkki hinnan ja ominaisuuksien suhteen. Samaan aikaan edellisten Xiaomi-puhelimien hinnat ovat laskeneet. Moneen otteeseen mainittu Mi 10T Lite tarjoaa käytännössä samassa hintaluokassa hieman parempaa suorituskykyä, korkean virkistystaajuuden näytön, enemmän tallennustilaa sekä monipuolisemmat kamerat.

Lisäksi kevään aikana saataville tulee ainakin osa Redmi Note 10 -sarjan puhelimista, jotka tulevat sijoittumaan tähän hintaluokkaan. Toisaalta juurikaan 5G-yhteyksiä näissä malleissa nähdä, joten jos nopeat yhteydet ovat tärkein, niin Redmi Note 9T voi olla harkitsemisen arvoinen. Note 9T:ssä voidaan käyttää myös kahta 5G SIM-korttia samaan aikaan yhdessä muistikortin kanssa. Redmi Note 9T tuli myyntiin Suomessa tammikuussa 249 euron suositushinnalla. Puhelinta on kuitenkin jo saanut kirjoitushetkellä alle 200 euron hinnalla, joka tekee tästä hieman houkuttelevamman vaihtoehdon. Eli siis: Redmi Note 9T ei ole mitenkään huono vaihtoehto, etenkään alle 200 euron hinnalla, mutta silti suoraa suositusta ei tälle puhelimelle pysty antamaan. Etenkin kameroiden osalta löytyy muiden mallien kohdalla monipuolisempaa vaihtoehtoa. Plussaa: Näyttö

Stereokaiuttimet

Suorituskyky, 5G-yhteydet

Hinta

Akunkesto Miinusta: 64 gigatavun tallennustila

Vain yksi hyvä kamera

Ei lupausta käyttöjärjestelmän päivityksistä Xiaomi Redmi Note 9T









