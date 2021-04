Päivän diili: Hurja 20 000 mAh varavirtalähde pikalatauksella, vain 24 euroa

20 000 mAh

Varavirtalähde on reissussa ja vaikkapa rannalla aivan ehdoton lisävaruste. Niidenkin suhteen teknologia on kehittynyt ja paremmissa varavirtalähteissä on nykyisin myös mahdollisuus pikalataukseen.Tällä kertaa silmiimme osui tunnetun valmistajan valtava varavirtalähde, hurjalla alennuksella.inon massiivisellaakulla varustettu varavirtalähde. Tavallisesti kyseistä varavirtalähdettä myydään noin 45 euron hintaan, mutta nyt se irtoaa vain 24 eurolla Ankerin varavirtalähde tukee USB PD -pikalatausta molempiin suuntiin. Suomeksi sanottuna, sillä voi ladata USB PD -yhteensopivia laitteita maksimissaan 18W nopeudella. USB PD -latausta tukevat monet tuotteet, mm. uudet iPadit, uusimmat OnePlussan mallit, jne. 20 000 mAh akulla lataa vaikkapa OnePlus 9 -puhelimen tyhjästä täyteen neljä kertaa ja virtaa jää vielä vähän ylikin.Diilin löydät täältä:Lisäksi varavirtalähdettä itseään voidaan myös pikaladata - näppärä ominaisuus, kun kyse on näin massiivisesta akkupaketista. Painoa varavirtalähteellä on 348 grammaa, eli aivan povitaskuun sopiva malli se ei ole. Latausportteja varavirtalähteessä on kaksi: USB-C sekä tavallinen USB-A. Mukana toimitetaan yksi USB-C - USB-C -kaapeli ja varavirtalähteellä on 18 kuukauden takuu.