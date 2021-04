Garmin esitteli 429 - 479 euron Venu 2-malliston GPS-älykellot

julkaisijaGPS-älykellot, joiden tarkoituksena on auttaa käyttäjäänsä elämään paremmin ja terveemmin. Kellot ovat saaneet muutamia uusia ominaisuuksia ja myös akunkestoa on saatu parannettua."Venu-tuotemalliston ydinsanoma on usko siihen, että jos elät terveellisesti, elät paremmin", kertoo Garmin-yhtiön maailman­laa­juisen kulut­ta­ja­myynnin vara­toimitus­johtaja"Venu 2-mallisto vie sanomaa eteenpäin tarjoamalla uusia ominaisuuksia, jotka auttavat ymmärtämään paremmin, mitä liikku­jan kehossa tapahtuu. Uusissa älykelloissa on myös liikunta- ja hyvinvointityökaluja, joita käyttä­mällä terveellisten valintojen tekeminen jokapäiväisessä elämässä on helpompaa."

Venu 2 -mallisto on saatavilla kahdessa koossa. Venu 2:ssa kellon runko on 45 mm, ranneke 22 mm ja Venu 2S -mallissa kellon runko on 40 mm, ranneke 18 mm. Kellokehä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja AMOLED-kosketusnäytön päällä on Gorning Gorilla Glass 3 -lasia. Näytön voi asettaa pysymään jatkuvasti päällä.Kelloissa on parannettu akunkesto sekä latausnopeus.Venu 2 -kellossa virtaa riittää älykellotilassa jopa 11 päivän ajaksi ja GPS + musiikki-tilassa jopa 8 tunniksi. Venu 2S:n vastaavat ovat 10 päivää ja 7 tuntia. 10 minuutin latauksella saadaan 1 päivää lisää akunkestoa älykellotilassa tai 1 tunti GPS + musiikki-tilassa. Uusi virransäästötila parantaa akun kestoa entisestään.Kellot tarjoavat useita ominaisuuksia. Näitä ovat mm. jatkuva sykkeenseuranta, fitness-ikä, edistyksellinen unen seuranta Firstbeat Analyticsin vinkeillä, hengityksen seuranta, Pulse Ox, jatkuva stressitason, nesteytyksen ja naisen hyvin­vointiin liittyviä toimintoja (kuukautiskierron seuranta ja raskauden seuranta).Uusia ominaisuuksia urheiluun liittyen ovat muun muassa Health Snapshot, joka mittaa, tallentaa ja jakaa tärkeimmät hyvinvointitiedot, HIIT-harjoitukset animaatioina näytöllä ja edistyksellisen voimaharjoittelun lajiprofiilissa lihasryhmäkartta ja laajemmat harjoittelu­ominaisuudet.Venu 2/2S -älykelloissa on yli 25 sisäliikunta- ja GPS-sovellusta, mm. kävely, juoksu, pyöräily, allasuinti, golf, pilates ja jooga. Kellot osaavat automaattisesti seurata tapahtumia ulkolajeissa, kuten kävely, juoksu ja pyöräily. Kelloissa on hätätilanteita varten manuaalisesti toimiva hätäviesti, joka lähettää käyttäjän reaaliaikaisen sijainnin valituille yhteyshenkilöille.Älykkäisiin ominaisuuksiin lukeutuvat musiinkin lataus latteeseen esimerkiksi Spotifystä, ilmoitukset viesteistä sekä Android-käyttäjillä mahdollisuus vastata niihin ja ilmoitukset puheluista. Kello tukee myös Garmin Pay -lähimaksua ja Garminin kaupasta voi ladata esimerkiksi uusia kellotauluja.Venu 2/2S -mallisto tulee myyntiin toisen vuosineljänneksen aikana suositushintaan 429 - 479 euroa.Lisätietoa kelloista saa täältä