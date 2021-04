Huawein 69 euron Band 6 -aktiivisuusranneke ja 139 euron Watch Fit Elegant -älykello saapuivat myyntiin

Band 6

on tiedottanut kahden uuden puettavan laitteen myynnistä Suomessa. Kyseessä ovat-aktiivisuusranneke ja-älykello.Huawei Band 6 -aktiivisuusranneke sisältää uuden Honor Band 6 -aktiivisuusrannekkeen tapaan 1,47-tuumaisen näytön. Pehmeä silikoniranneke hylkii likaa ja on ihoystävällinen. Peruskäytössä aktiivisuusrannekkeen luvataan kestävän yhdellä latauksella jopa kahden viikon ajan. Jo viiden minuutin lataus tuottaa tarpeeksi virtaa kahden päivän tyypilliseen käyttöön.Aktiivisuusranneke seuraa sykettä ja osaa ilmoittaa jos syke esimerkiksi nousee tai laskee liikaa. Ranneke tarjoaa tarkkoja tietoja esimerkiksi juoksuvauhdista ja sykkeestä, ja siitä voi tarkastella myös omaa askelmäärää ja kalorinkulutusta. Aktiivisuusrannekkeessa on 96 eri toimintatilaa, kuten juoksu, kävely, pyöräily ja uinti.

Unenseuranta onnistuu erilaisten tietojen kera. Band 6 tarjoaa myös kuukautiskierron ja stressitasojen seurannan, ja sen avulla voi seurata myös veren happipitoisuutta eli SpO2-tasoja.Uuden Huawei Band 6 -älyrannekkeen suositushinta on 69 euroa ja sen myynti on alkanut Suomessa. Band 6 on saatavilla mustana, pinkkinä, oranssina ja metsänvihreänä. Mustassa ja vihreässä rannekkeessa on hopeinen kellotaulu, oranssissa ja pinkissä kultainen.Lisätietoa saa täältä Huawei Watch Fit Elegant -älykellossa on kattavasti erilaisia terveysseurantaominaisuuksia. Siitä löytyy esimerkiksi SpO2-seuranta, jonka avulla käyttäjä voi tarkkailla veren happisaturaatiota – eli kuinka paljon veressä on happea. Happisaturaation lisäksi Huawei Watch Fit Elegantista löytyy esimerkiksi stressitason seuranta sekä kuukautiskierron seuranta. Käyttäjän on siis mahdollista saada kattavasti tietoa omasta terveydentilastaan.96 harjoitusmuodon lisäksi älykello tarjoaa 12 helppoa kuntokurssia, joiden aihepiireinä ovat muun muassa kiinteytyminen, rasvanpoltto sekä hartioiden ja kaulan jäykkyyden lievitys. Nämä kurssit on helppo aloittaa milloin ja missä vain, joten oman aktiivisuuden ylläpitäminen on nyt entistä helpompaa.Juoksemista varten kellosta löytyy 13 juoksuharjoitetta, jotka on räätälöity kaikentasoisille juoksun harrastajille. Kello analysoi juoksunopeuden, ja tulokset saadaan reaaliajassa, jotta käyttäjien on mahdollista optimoida omaa harjoitteluaan. Lisäksi älykello antaa reaaliaikaista juoksuopastusta ja neuvoja harjoitteluun.Watch Fit Elegant -kellon näyttö on suorakulmion muotoinen ja reunoiltaan pyöristetty. Runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on viimeistelty kiillotetulla lasipinnalla.Huawei Watch Fit Elegant tarjoaa 10 päivän akunkeston, vaikka sykkeen- ja unenseuranta olisivat päällä. Lisäksi älykello tukee Huawein pikalataustekniikkaa. Vain viiden minuutin latauksella älykello toimii koko päivän tyypillisessä käytössä."Huawein uusin älykello on täydellinen vaihtoehto käyttäjille, jotka haluavat seurata aktiivisesti omaa terveyttään ja liikkumistaan. Laite mahdollistaa entistä paremman käyttökokemuksen muotoilunsa, materiaaliensa ja toiminnallisuutensa kautta", kertoo, Huawein johtava PR- ja viestintäpäällikkö.Uuden Huawei Watch Fit Elegant -älykellon suositushinta on 139 euroa ja sen myynti on alkanut Suomessa. Laite on saatavilla kahdessa tyylikkäässä värissä: valkoisena (Frosty White) ja mustana (Midnight Black).