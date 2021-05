Elisan 5G-verkko käytössä sadalla paikkakunnalla - alueella asuu puolet suomalaisista

on laajentanut 5G-verkkoaan alkuvuoden aikana nopeasti ja nyt nopeampia yhteyksiä pääsee käyttämään jo yli sadalla paikkakunnalla. Verkon alueella asuu jo puolet suomalaisista.Viimeisimpiä lisäyksiä ovat muun muassa Loviisa, Lappeenranta, Kauhajoki, Alajärvi ja Lapua "100 paikkakuntaa on iso lukema kun miettii, että verkon laajamittainen rakentaminen alkoi reilu vuosi sitten. Verkon laajentamista on tukenut suomalaisten nopea siirtyminen uuden teknologian käyttäjiksi, joka on itseasiassa tapahtunut jopa hieman vauhdikkaammin kuin edellisen mobiiliverkkosukupolven kohdalla", Elisan verkkopalveluista vastaava johtajakertoo.Verkkoa rakennetaan parhaillaan Torniossa, Suonenjoella, Alavudella, Laihialla ja lukuisilla muilla paikkakunnilla. Tänä vuonna paikkakuntien määrä tulee vielä kasvamaan huomattavasti."Verkon kattavuus on käyttäjän näkökulmasta varmasti yksi tärkeimmistä asioista ja sen eteen olemme tehneet paljon töitä. Toki on paikkoja, jossa verkon rakentaminen on vasta aluillaan, mutta yhä useammassa kunnassa jo valtaosa ihmisistä asuu 5G-verkkomme alueella", Rajamäki jatkaa.

Isossa osassa Elisan 5G-paikkakunnista verkon alueella asuu vähintään puolet paikkakunnan asukkaista.Esimerkiksi Helsingissä Elisan 5G-verkon alueella on jo yli 90 % kaupunkilaisista ja koko pääkaupunkiseudulla yli 80 %. Oulussa Elisan 5G-verkon alueella asuu yli 80 % asukkaista, Turussa, Seinäjoella ja Tampereella vastaava lukema on yli 70.Pienemmistä paikkakunnista kärkeä pitää Raisio, jossa Elisa 5G-verkon alueella asuu peräti 98 % asukkaista. Ylivieskassa, Pietarsaaressa, Kemissä ja Hyvinkäällä väestöpeittoprosentti on liki 80 tai yli.Kaikki Elisan 5G-paikkakunnat näet täältä