Elisan 5G-verkko avautui Kauhajoelle, Alajärvelle, Lapualle - Seinäjoella verkon alueella asuu jo yli 70% kaupunkilaisista

on laajentanut 5G-verkkoa merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla. Uusia Elisan 5G-paikkakuntia ovat Kauhajoki, Alajärvi ja Lapua. Lisäksi Seinäjoella verkkoa on laajennettu merkittävästi.Aiemmin tänä vuonna verkko avautui Kurikkaan ja Kauhavalle Kauhajoella verkkoa on rakennettu muun muassa keskustan, Aronkylän, Mattilan, Lellavan, Opaksen, Panulan, Ikkelän ja Kauran alueille. Verkko laajenee kevään aikana vielä Toivakan, Filppulan ja Vesalan alueille.Lapualla verkko palvelee muun muassa keskustassa, Koskikylässä, Siirilässä, Välilässä, Kiviristillä, Alapäässä, Ritakivessä ja Ritamäellä, ja Alajärvellä kunnan keskustassa. Myöhemmin kesällä verkko laajenee Alajärvellä Pynttärin suuntaan."Asiakastarve on yksi tärkeimmistä kriteereistä, jolla määritämme mihin verkkoa seuraavaksi rakennetaan ja laajennetaan. Etelä-Pohjanmaan alueella käytetään paljon mobiilidataa ja myös yritystoiminta on aktiivista, joten potentiaalisia 5G-käyttäjiä riittää. Usein siirtyminen uuteen mobiiliteknologiaan tapahtuu luonnollisesti samalla kun käydään puhelinkaupoilla. 5G-puhelimia saa jo kaikissa hintaluokissa ja ne ovatkin nousseet myyntilistojen kärkeen asiakkaidemme suosituimpana valintana", Elisan Pohjanmaan aluejohtajasanoo.

Elisan 5G-verkon kuuluvuus Seinäjoella huhtikuussa 2021.

Lisäksi Elisa kasvattaa Seinäjoelle jo 2019 avattua 5G-verkkoa kevään 2021 aikana. Työ on jo käynnissä ja verkko on laajentunut muun muassa Kivistön, Pajuluoman ja Nurmon alueilla. Myöhemmin kevään aikana verkko laajenee muun muassa Halkosaaren, Veneskosken ja Itikan alueilla. Jo tällä hetkellä kaupunkilaisista yli 70 % asuu Elisan 5G-verkon alueella."Tänä päivänä tiedon täytyy liikkua saumattomasti ja Elisan panostukset Seinäjoelle mahdollistavat entistä paremmat yhteydet. Asukkaamme hyötyvät 5G-verkosta niin työn teossa kuin vapaa-aikana. Hienoa, että Elisa kehittää osaltaan kaupunkimme elinvoiman olosuhteita", toteaa Seinäjoen kaupunginjohtaja5G-verkko mahdollistaa merkittävästi aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet. 5G-verkon kapasiteetti on edeltäjiinsä verrattuna moninkertainen, jonka ansiosta käyttäjiä ja laitteita mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän.Elisan kuuluvuuskartan näet tästä