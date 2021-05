Facebook pelottelee käyttäjiään hyväksymään seurannan: "Tämän avulla Facebook ja Instagram pysyvät ilmaisina"

Harvoin mikään teknologinen uudistus osuu toisen teknologiafirman hermoon niin pahasti kuin viime viikolla julkaistu iOS 14.5 -käyttöjärjestelmäpäivitys . Päivitys on aiheuttanutniin pahoja vatsanväänteitä, että yhtiö on kampanjoinut päivitystä vastaan amerikkalaisten sanomalehtien etusivuilla talven mittaan ostamillaan mainoksilla.Taustalla on siis päivitys, jossa sovellusten on pakko kysyä iPhonen käyttäjältä haluavatko he, että sovellus saa seurata heidän käyttäytymistään. Facebookkäytännössä elävät kohdennetulla mainonnalla, jossa yhtiöiden liiketoimintamalli perustuu siihen, että ne tietävät käyttäjästä kaiken mahdollisen - ja myyvät tuota tietoa mainostajille, kohdennuksen muodossa.Nyt Facebook on ottanut toisen taktiikan käyttöön: iOS 14.5 kysymysruudussa, jossa käyttäjältä kysytään lupaa seurantaan, painottaa Facebook nyt sitä, että kohdennettu mainonta mahdollistaa ilmaiseksi käytettävän Facebookin. Vastaava kehotus on lisäty myös Facebookin omistamankehotteeseen.

Tavallaan Facebook on tässä oikeassa. Laskeskelimme muutama vuosi sitten paljonko maksaisi täysin mainoksista vapaa Facebook ja päädyimme siihen, että suomalaisille mainosvapaa Facebook maksaisi noin 6-7 euroa kuukaudessa.Toki, mainontaa voi myydä myös ilman täsmällistä kohdentamista - se on vain hieman tehottomampaa, mutta toimivaa silloinkin. Tuolla perinteisellä mainonnan mallilla Internetin sisältö pyöri lähes 20 vuoden ajan kunnes ohjelmallinen mainosmyynti muutti markkinat nykyiseen malliin, jossa valtavat tietosiilot käyttäjistä ovat kultaakin kalliimpia.