Päivän diili: 120Hz näytön omaava Xiaomi Mi 10T Lite 5G nyt vain 198 euroa

Päivän diili

Kiinalaiseltalta löytyy useita hyvän hinta-laatusuhteen älypuhelinta. Yksi näistä on viime vuoden lopulla myyntiin tullut Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Lite 5G -puhelin maksaa nyt vain 198 euroa , kun viime aikoina puhelinta on saanut 279 - 299 eurolla. Tämä on myös alin hinta, jolla kyseistä puhelinta on myyty.Mi 10T Lite tarjoaa tähän hintaan muutamia erikoisuuksia.Edessä on nopealla 120 hertsin virkistystaajuudella toimiva 6.67-tuumainen Full HD+ LCD -näyttö. Laitteessa on Snapdragon 750G -piiri, joten myös 5G-yhteydet onnistuvat kyseisellä puhelimella. RAM-muistia on 6 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua.Sisällä on myöskin 4820 mAh akku, joka tukee 33 watin latausta. Sormenjälkilukija löytyy laitteen kyljestä. Taakse on laitettu muun muassa 64 megapikselin pääkamera.

Tarjous löytyy Powerilta.